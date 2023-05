„Unser Essen vom Bauernhof“ soll es bald in Tschechien geben

Ein roter Bus, voll mit Bürgermeistern und Gemeinderäten aus Tschechien, war im Schmidatal unterwegs. Das Ziel war das Weingut Zöchmann in Roseldorf. Sie kamen aber nicht (nur) zur Weinkost, sondern, weil sie sich ein Konzept „abschauen“ wollten: Katrin Zöchmann ist Seminarbäuerin. Und in dieser Funktion ist sie mit dem Leader-Programm „Unser Essen vom Bauernhof“ in den Kindgärten und Schulen unterwegs, um den Kindern zu zeigen, was ein Bauer macht, wie Getreide und Co. verarbeitet werden und was zu tun ist, damit es den Tieren auf dem Bauernhof gut geht.

Die Kinder dürfen auch immer selbst etwas zubereiten, zum Beispiel Erdäpfelchips. Gerade Kindergartenkinder sind besonders stolz, wenn sie die Erdäpfel selbst schneiden dürfen.

„Ich bin mit dem Programm auch öfter in Kindergärten und Schulen in Znaim unterwegs“, erzählt Zöchmann. Bei diesen Terminen ist Hana Zvarikova, Assistentin der Leader-Geschäftsführung, stets dabei, um zu übersetzen.

„Das Programm dauert etwa zwei Stunden und den Kindern taugt es immer“, schildert die Winzerin. Wenn man sieht, mit wie viel Anschauungsmaterial die zweifache Mutter zu den Terminen ausrückt, dann wird schnell ersichtlich, warum die Kinder begeistert sind. Da gibt es nämlich die Henne aus Plüsch, die ein Ei legen kann. Es gibt diverse Spiele und Geschichten, Getreide in verschiedenen Gläsern und zum Selbermahlen, eine Kuh-Attrappe, die gemolken werden kann, und vieles mehr. Absolutes Highlight der Kinder ist aber immer wieder Schweinchen Fredi, die Handpuppe.

Die Wissensvermittlung, wo die Lebensmittel ihren Ursprung haben, wie man sie verarbeitet und zu Hause richtig aufbewahrt, ist der Seminarbäuerin wichtig. „Woher sollen es die Kinder denn wissen, wenn wir es ihnen nicht erzählen?“ Denn es gibt immer weniger Familien mit bäuerlichem Hintergrund. So wissen die Kinder schlicht nicht, dass es im wirklichen Leben keine lila Kühe gibt und dass Tiere nur dann Milch geben, wenn sie Nachwuchs bekommen.

Was hat das alles mit der tschechischen Delegation zu tun, die bei den Zöchmanns gastierte? „Die wollen das Programm übernehmen und ich zeig' es ihnen heute“, erklärt die Winzerin. Den Kontakt stellte Zvarikova her, die erneut in die Rolle der Dolmetscherin schlüpfte. Was Zöchmann an der 40-köpfigen Gruppe besonders gefiel? „Dass sehr viele Bürgermeisterinnen darunter waren, das ist super!“

Die tschechische Gruppe war aber nicht nur im Weingut Zöchmann unterwegs. Begleitet von Hausherr Reinhard Zöchmann und Leader-Geschäftsführerin Renate Mihle wurde auch die Gegend besichtigt, zum Beispiel die Keltensiedlung am Sandberg.

