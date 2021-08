Alex, Ranjit, Lukas und Celina heißen die Kinder der Sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft Roseldorf, die mit Gerald Aichinger und WG-Leiter Markus Schober von Roseldorf nach Venedig radelten. Dabei wurden die Unentwegten zwischendurch von starken Unwettern überrascht, sodass sie Zwischenstation in einem Pfadfinderheim in St. Pölten machen mussten.

Die besonderen Umstände hat das Team jedoch gleich genutzt, um die Landeshauptstadt zu besichtigen. Weitere sieben Kinder der WG radelten von Roseldorf bis Kärnten und wurden dann mit Begleitauto nach Venedig zum Campingplatz gefahren. Die Betreuer dieser Kinder waren Sandra Schulz und Jonas Schober.

Eine Woche am Meer

Schließlich verbrachte das gesamte Team eine Woche am Meer. Am Programm: Schwimmen, Zelten, Venedig besichtigen, in Jesolo shoppen, Spiele ausdenken. Auch in Italien wurden die Wege umweltfreundlich mit dem Rad zurückgelegt. Heimwärts ging es mit dem Zug bzw. im Begleitauto. Das Ziel der zehn Tagesetappen umfassenden Tour war die Erprobung und die Ertüchtigung, damit alle wieder fit ins Berufsleben und in den Schulbetrieb einsteigen können.

Letztlich bewältigten die Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 18 Jahren 530 Kilometer und über 1.500 Höhenmeter mit dem Fahrrad. Die Wartung des Materials wurde schnell zur täglichen Routine, bis die Zelte schließlich in Cavallino, ganz in der Nähe von Venedig, für eine Woche fix aufgestellt werden konnten.