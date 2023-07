Rotary-Initiative Benefizkonzert für Kreuzungsgruppe am Retzer Kalvarienberg

Vor der Kreuzungsgruppe (v.l.): Felix Wiklicky, Winfried Leisser, Johannes Kranner, Stefan Lang und Peter Asimus. Foto: Franz Enzmann

D ie Renovierung und Wiederherstellung der fast 300 Jahre alten Kreuzigungsgruppe am Retzer Kalvarienberg hat bereits begonnen. Der Rotary-Club Geras/Waldviertel unterstützt dieses Vorhaben und veranstaltet am 3. August (19 Uhr) ein Konzert in der Dominikanerkirche zugunsten der Renovierungsarbeiten.

Durch derartige Zuwendungen können nicht nur die zur Erhaltung notwendigen Arbeiten in Auftrag gegeben werden, sondern kann das Kunstwerk wiederum in den Originalzustand versetzt werden. Bei einer Besichtigung des Vorstandes des Rotary-Clubs erläuterte Restaurator Peter Asimus die notwendigen Arbeiten zur Wiederherstellung. Bürgermeister Stefan Lang und Stadtrat Felix Wiklicky bedankten sich für die Initiative bei Rotary-Präsident Johannes Kranner sowie für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Spendenorganisationen und freuen sich schon auf das Konzert am 3. August. Hier werden durch das Ensemble „Klangraum“ mit dem deutschen Musiker Hans-Hermann Jansen an der Orgel und der persischen Sängerin Ela sowohl romantische Chor- und Orgelmusik als auch iranische Lieder und Klanginstallationen geboten. Aufgeführt werden Werke von Felix Mendelssohn, Josef Gabriel Rheinberger, Gabriel Fauré und Max Hundelshausen.