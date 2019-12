Daniela Poisinger ist Vorsitzende der ersten SPÖ-Frauengruppe von Göllersdorf. Offizielle gegründet wurde diese kurz nach dem Weihnachtsfest im Parteilokal. Poisingers Wahl erfolgte einstimmig, ihre beiden Stellvertreterinnen Betty Lentner und Sandra Hinterberger sowie Schriftführerin Tamara Raberger freuten sich ebenfalls über ein einstimmiges Votum.

„Ich freue mich sehr, dass wir diesen Schritt gegangen sind“, meint die frischgebackene Frauenvorsitzende. Besonders begeistert sei sie, dass sich sehr viele Frauen zur Mitarbeit bereiterklärt haben. Sie betont: „Auch Nicht-Parteimitglieder sind herzlich eingeladen.“

Vom Frauenabend bis zum Selbstverteidigungskurs

Was die roten Damen künftig vorhaben? Es soll einen monatlichen Frauenabend geben, Selbstverteidigungskurse sowie Infoabende, die speziell auf Interessen von Frauen zugeschnitten sind, sollen organisiert werden. Poisinger selbst will sich vorrangig für frauenpolitische Gemeindethemen einsetzen.

Dabei denkt sie als erstes an die Kinderbetreuung in der Gemeinde: „Viele Eltern stehen vor den gleichen Problemen: Die Elternkarenz ist nach zwei Jahren zu Ende, der Landeskindergarten darf die Kinder aber erst im Alter von zweieinhalb Jahren aufnehmen. Dazwischen hängen die Eltern in der Luft.“ Oftmals seien es dann die Frauen, die ihre Karenzzeit verlängern, damit die Kinder zuhause betreut werden können. „Dadurch verzichten sie aber auf ihren Kündigungsschutz“, sieht die Göllersdorferin hier ein Problem. Alternativen seien private Betreuungseinrichtungen oder Tagesmütter, die Geld kosten.

SPÖ-Vorschlag: Sparkassengebäude für Kinderbetreuung

Nur kritisieren wollen die SPÖ-Frauen aber nicht, darum haben sie bereits einen Lösungsvorschlag ausgearbeitet, welchen Lentner vorstellt: Die Gemeinde könnte das Sparkassengebäude adaptieren und dort eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder unterbringen. „Ein Träger für diese Einrichtung ist mit dem notwendigen Verhandlungsgeschick sicher zu finden“, meint Lentner. „Da in Göllersdorf aktuell mehrere Wohnungen gebaut werden, ist die Errichtung einer Betreuung für Kleinkinder aus unserer Sicht essenziell“, ergänzt Poisinger.

Am Gründungstag der SPÖ-Frauen waren nicht nur Bezirksvorsitzender Richard Pregler und Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter vor Ort, um den Damen zu gratulieren, sondern auch Stefan Hinterberger. Der Gemeindeparteichef ist „stolz und froh zugleich, so tolle Frauen in unserer Ortsorganisation zu wissen“.