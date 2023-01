SPÖ-Duo besuchte Betriebe im Bezirk Hollabrunn

René Pfister ist SPÖ-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der FSG Niederösterreich. Er kam nach Hollabrunn, um die Truppe rund um Spitzenkandidat Stefan Hinterberger bei einer intensiven Wahlkampftour zu unterstützen.

„Ausgehend von unserem Treffpunkt bei der Bezirksstelle der Arbeiterkammer Hollabrunn startete der Wahlkampftag mit einem Besuch der Betriebsratskörperschaft der Hollabrunner Interspar-Filiale“, berichtet Hinterberger, der sich über die Unterstützung des Abgeordneten freut. „Pfister ist in seinem Brotberuf AUA-Betriebsrat und mit den Aufgaben der Betriebsräte, aber vor allem auch mit den Herausforderungen der Belegschaft bestens vertraut. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir die Betriebsbesuche mit ihm durchführen konnten.“

Neben der Interspar-Filiale wurden die Hollabrunner Geschäftsstellen des AMS und der Wirtschaftskammer sowie die ÖGK und die Firma Babinsky in Hollabrunn besucht. Danach fuhr das SPÖ-Duo noch zur Firma Wienerberger in Hinterbergers Heimatgemeinde Göllersdorf. Neben der Verteilung von Wahlwerbematerial ging es darum, Gespräche mit den Arbeitnehmern zu führen. „Das große Thema war die Teuerung, die die Arbeitnehmer in allen Bereichen hart trifft, sei es beim Sprit, den sie benötigen, um in die Arbeit zu kommen, oder beim wöchentlichen Lebensmitteleinkauf“, schildert der Spitzenkandidat.

Danach standen Hausbesuche in Retz auf dem Programm – gemeinsam mit der Retzer SPÖ-Stadträtin Trixi Vyhnalek.

