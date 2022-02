Rotes Kreuz Hollabrunn fährt sein Kursangebot wieder hoch

"Aufgrund der Corona-Pandemie war es nur schwer möglich, Kurse für die Bevölkerung oder Einzelpersonen von Firmen abzuhalten. Die Hygiene-und Kursvorschriften machten es unmöglich gruppenvermischte Kurse anzubieten", sagt Maria Goldinger, verantwortlich für den Erste-Hilfe-Bereich an der Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn. Unter Einhaltung der 2,5G-Regel kann nun mit einem umfangreichen Angebot durchgestartet werden.

Gestartet wird in der Bezirksstelle in der Robert Löfflerstraße 21/30 am 19. März mit einem Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinneulinge (8 bis 14 Uhr). Am 2. und 9. April folgt ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Grundkurs (jeweils 8 bis 17 Uhr).

Danach folgen ein weiterer Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinneulinge (16.4., 8 bis 14 Uhr) sowie ein achtstündiger Kindernotfallkurs (30.4., 8 bis 17 Uhr).

Fixiert sind auch schon ein Grundkurs im Mai (21. und 28.5., 8 bis 17 Uhr) sowie ein Auffrischungskurs im Juni (18.6., 8 bis 17 Uhr).

Wer Interesse hat, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen oder zu festigen, kann sich auf www.erstehilfe.at mit der Angabe der Postleitzahl 2020 anmelden. Wer für seinen Ort, Verein oder eine Mutter-Kind-Gruppe einen eigenen Kurs buchen möchte, kann sich via E-Mail an Maria Goldinger wenden (maria.goldinger@n.roteskreuz.at).

