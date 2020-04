Jeden Samstag findet in Hollabrunn beim Studentenheim in der Dechant Pfeiferstraße ab 18 Uhr die Ausgabe von Lebens- und Hygienemittel statt. Aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorschriften wurde die übliche Vorgehensweise verändert. Klienten bekommen einen fixen Abholtermin, um eine Menschenansammlung zu vermeiden. "Mitmenschen mit niedrigem Haushaltseinkommen – vielleicht auch Personen mit Kurzarbeit – können sich gerne werktags von 8 bis 12 Uhr unter 059144/57004 melden, um Details zur Lebensmittelausgabe zu erfragen", erklärt Gabriele Schönauer.

Die Rotkreuz-Fachbereichsleiterin für die Gesundheits- und sozialen Dienste dankt den zahlreichen Firmen, die Woche für Woche dabei helfen, dass die Aktion ein Erfolg bleibt. Dazu zählen die Bäckereien Bouchal, Hartner, Schneider, Gerstenbauer und Neusser; die Billa-Filialen in Göllersdorf, Großweikersdorf, Ziersdorf und Hollabrunn; der Hofer-MArkt Hollabrunn; die Penny-Märkte in Hollabrunn und Ziersdorf; Interspar Hollabrunn sowie die Sparmärkte in Göllersdorf und Breitenwaida.

Familie Riederer aus Kleedorf unterstützt die Rotkreuz-Ausgabe wöchentlich mit Produkten aus der Landwirtschaft. "Großspenden von Konzernen werden ebenfalls über eine Spendenplattform angeboten", erklärt Schönauer und freut sich: "In der Krise beweisen viele ihr großes Herz und Engagement für Menschen, welche besonders jetzt ein finanzielles Problem bekommen haben."