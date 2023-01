Rotes Kreuz lud zum Ball in Pulkautaler Grenzlandhalle .

Die Grenzlandhalle wurde zum Ballsaal umfunktioniert. Gastgeber war dir Ortsstelle des Roten Kreuzes in Haugsdorf. Leiter Martin Gartler freute sich über eine große Schar an Ehrengästen und "Ladies in red", die den Ball eröffneten.