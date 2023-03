Richtig reagieren bei Unfällen: Kurse in Ziersdorf

Am Mittwoch, 5. April, findet von 16 Uhr bis 22 Uhr ein Erste-Hilfe-Führerscheinkurs an der Rotkreuz-Bezirksstelle Ziersdorf statt. Im Kurs „Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen“ stehen die Grundzüge der Erstversorgung von Unfallverletzten im Straßenverkehr im Fokus. Dazu zählen ebenfalls Gefahrenerkennung, die Notruf- und Rettungskette sowie Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Neben der Theorie bietet der Kurs die Möglichkeit, Gelerntes in die Praxis umzusetzen. Er gilt als Nachweis für die erfolgte Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen entsprechend der Führerscheingesetz-DV 1997 sowie für die Auffrischung als betrieblicher Ersthelfer.

Am Mittwoch, 12. April, startet ein Erste-Hilfe-Grundkurs im Ausmaß von 16 Stunden an der Ziersdorfer Bezirksstelle. Die weiteren Kursabende finden ebenfalls immer mittwochs von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Inhalte sind alle Maßnahmen der Ersten Hilfe: Unfallverhütung, Grundlagen (Rettungskette, Notruf, Lagerungen, etc.), regloser Notfallpatient (stabile Seitenlage, Wiederbelebung), akute Notfälle (Herzinfarkt, Schlaganfall, starke Blutung, etc.), Wunden (Verbände, Verbrennungen, etc.) sowie Knochen- und Gelenkverletzungen.

Dieser Kurs gilt sowohl als Nachweis für die erfolgte Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen entsprechend der Führerscheingesetz-DV 1997 sowie als Nachweis für die erfolgte Ausbildung im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Sinne §40 AStV für betriebliche Ersthelfer.

Anmeldung unter www.rkzi.at/erstehilfe erforderlich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.