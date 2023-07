Allee mit 100 Bäumen: Suttenbrunn wird umgestaltet

Mit dem Weiterbau der Weinviertler Schnellstraße S 3 wurden nicht nur die Ortschaften vom Verkehr befreit, es bieten sich auch neue Chancen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaresilienz, etwa für die Hollabrunner Katastralgemeinde Suttenbrunn. So ist geplant, die B 303 zurückzubauen. Sie soll einen neuen Querschnitt erhalten, der den Menschen aus dem Ort mehr Raum gibt.

„Eine Allee aus über 100 Feldahorn-Bäumen soll die Eingänge in den Ort markieren und in der Ortsmitte soll sich der Querschnitt mit einer einseitigen Baumreihe öffnen“, sagt Dominik Scheuch, Geschäftsführer des planenden Landschaftsarchitekturbüros Yewo Landscapes. Alle Bäume seien mit Schwammkörpern geplant, die das Wasser im Ort lassen und den Bäumen mehr Wurzelraum für ein langfristiges Entwickeln bereitstellen.

In mehreren Workshops mit den Dorfbewohnern wurde an der Vereinbarkeit der Anforderungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung und sicheren Straßenräumen für Kinder gearbeitet. Das Plätzchen an der Kreuzung Unterort bekommt in der Gestaltung besonderes Augenmerk. Hier sind die Bushaltestelle, Aufenthaltsräume unter Bäumen und ein Trinkbrunnen beim Denkmal angedacht.

Die Ortseinfahrt von Suttenbrunn soll sich 2028 deutlich verändern: Geplant ist eine Allee mit über 100 Feldahorn-Bäumen. Foto: Sandra Frank

Nicht zuletzt ist es ein Ziel, die Mobilitätswende voranzutreiben und Suttenbrunn mit seiner Nähe zu Hollabrunn an das städtische Radwegnetz anzubinden. In Summe entsteht somit ein ländlicher Klimaboulevard mit Vorzeigecharakter.

„Für die Bevölkerung bietet sich die einmalige Chance einer zeitgemäßen Umgestaltung, die sich dann wieder für die nächsten 30 bis 50 Jahre bewähren muss“, meint Vizebürgermeister Kornelius Schneider. Er ist außerdem überzeugt, dass das Projekt darüber hinaus dazu beigetragen wird, die Wohlfühlatmosphäre für die Bürger nachhaltig zu verbessern.

Die Planung wurde im Rahmen der NÖ Dorferneuerung gefördert und der Suttenbrunner Bevölkerung im Dorfhaus bei reger Beteiligung präsentiert. Im Jahr 2028 soll umgesetzt werden.

Über Yewo Landscapes

Die Yewo Landscapes GmbH ist ein inhabergeführtes Landschaftsarchitekturbüro in Wien. 2009 gegründet, zählt das Unternehmen mehr als 25 Mitarbeiter. Gründer und Geschäftsführer Dominik Scheuch ist mit über 20 Jahren an Erfahrung in der Planung und Erforschung von öffentlichen Räumen auch als Lehrender an der FH Campus Wien, früher an der BOKU Wien und TU Wien tätig. Mit dem stark international und interdisziplinär ausgerichteten Team arbeitet Yewo Landscapes an Wettbewerben und Projekten in ganz Österreich, in Deutschland, Ungarn, Tschechien und der Schweiz. Zu den Schwerpunkten gehören Stadtplanung, Klimaresilienz, Nachhaltigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Inklusivität.