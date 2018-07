„Mit 80 Jahren hat man schon einiges erlebt“, pflegt Franz Amon dieser Tage zu sagen. Am 17. August beginnt sein 81. Lebensjahr. Mit diesem Alter will der Sonnberger kürzertreten; zumindest versucht er es. Im Gespräch mit der NÖN fiel des Öfteren der Satz: „Aja, das mach’ ich ja auch noch!“

NÖN: 64 Jahre haben Sie beim Sonnberger Kirchenchor mitgesungen, die letzten 48 Jahre haben Sie ihn geleitet. Warum haben Sie damit aufgehört?

Franz Amon: Ich habe immer gesagt, dass ich mit 80 alle größeren Funktionen zurücklegen möchte. Ich habe letztes Jahr bereits den Dekanatsobmann abgegeben, nach 47 Jahren. Im Vikariatsrat habe ich voriges Jahr nach zehn Jahren aufgehört, ich war da ja schon der Älteste. Das Bildungswerk habe ich schon 2011 – nach 40 Jahren – weitergegeben. Ich habe immer nach einem Nachfolger gesucht. Dass der Kirchenchor weiterlebt, ist mir leider nicht gelungen. Der ruht jetzt. Er hatte am 1. Juli seinen letzten Auftritt.

Sie werden aber weiter singen?

Sicher! Den Sonnberger Männerchor gibt es ja weiterhin. Den leitet Toni Zotter.

Gab es eine Zeit, in der Sie nicht in der Kirche aktiv waren?

(lacht): Nein, die gab es nicht. Ich war Ministrant, Jungscharführer; von 1961 bis 2007 war ich im Pfarrgemeinderat. Ich bin immer noch im Wallfahrtsausschuss und Kantor. Und in Sonnberg bin ich noch Obmann der Katholischen Männerbewegung. Da haben wir 37 Mitglieder. Das ist viel für so ein kleines Dorf.

Haben Sie noch den Überblick, welche Funktionen Sie in Ihrem Leben bereits ausgeführt haben?

(lacht): Den Überblick habe ich nicht, aber immer den Durchblick.

Bis zur Auflösung des Sonnberger Gemeinderats 1971 waren Sie auch dort aktiv. Danach waren Sie Ortsvorsteher …

Das bin ich bis 1990 geblieben. Es war eine sehr schöne Zeit, es herrschte Aufbruchstimmung. Ich hab’ viele Leute in Hollabrunner Betrieben untergebracht. Ich war immer hellhörig, wenn irgendwo jemand gesucht wurde.

1966 wurde der Verein zur Heimatpflege Sonnberg gegründet. Seitdem sind Sie Schriftführer. Was gefällt Ihnen daran?

Da kannst den Vorstand aufhau’n! Wenn etwas beschlossen und dann nicht gemacht wurde. So gesehen bin ich eine treibende Kraft. Es ist aber nur hie und da passiert, dass ich den Vorstand auf Versäumnisse hinweisen musste.

Bei all Ihren Funktionen glaubt man gar nicht, dass Sie auch noch berufstätig waren …

(lacht): Wenn ich heute zurückblicke, frag’ ich mich, wie ich das alles geschafft hab’, als ich noch im Dienst war. Ich habe Tischler gelernt und war Haustischler bei der Bundesländer-Versicherung, der heutigen Uniqa. Nach dem Bundesheer bin ich zur Newag gegangen und dort bis zur Pension geblieben. Das war 1998. Fad ist mir seitdem nicht geworden.

Wie hat Ihre Karriere bei der Newag begonnen?

Ich war fünf Jahre Lichtkassier. Das war meine liebste Beschäftigung. Wenn ich heut’ von der Arbeit träum’, dann nur von dieser Zeit, von nichts anderem. Ich sag’ Ihnen, ich könnt’ ein Buch schreiben über diese fünf Jahre. Was ich da alles erlebt habe! Alle zwei Monate hab’ ich in einem Haus abgelesen und kassiert – darum hieß es ja Lichtkassier und nicht Ableser. Das war ein unheimlich guter Kundendienst. Wir mussten 76 Zähler pro Tag ablesen. Das war für mich als junger Spund kein Problem, ich war jeden Tag um zwei fertig. Aber: Wenn ich Lichtkassier geblieben wäre, würde ich heute vermutlich nicht mehr leben. Der Alkoholkonsum in dieser Zeit war schon sehr hoch (lacht).

Haben Sie Ihre Frau und Ihre drei Kinder in dieser Zeit auch hin und wieder gesehen?

Ja sicher war ich auch daheim! Als Ortsvorsteher habe ich alle eingeteilt: die Oma, also meine Mutter, die Kinder und meine Frau. Sie haben Zettel ausgeteilt oder die Hundesteuer eingesammelt. Ich bin jetzt 58 Jahre verheiratet. Wie heißt es so schön? Mitgehangen, mitgefangen. Es war damals eine andere Zeit, ich hatte den Rückhalt in meiner Firma.

Welche Funktion war Ihnen im Laufe Ihres Lebens die liebste?

Das war sicher der Pfarrgemeinderat. Da hat man immer zu tun. Ich bin auch heute noch im Liturgieausschuss. Das ist meine Leidenschaft. Man bereitet Feste vor, wie Erntedank, Ostern oder Weihnachten. Du bist nie arbeitslos. Heute bin ich noch einer von drei Mesnern in Sonnberg. Und ich bereite die Gottesdienstordnung vor – ja, das mach’ ich auch noch!

Gibt es rückblickend etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Nein, ich würde nichts anders machen. In 80 Jahren erlebt man gar viel. Ich hab’ immer geschaut, dass das Gute überwiegt, und Schlechtes gar nicht aufkommen lassen. Und jetzt hab’ ich nur mehr 20 Jahre auf 100!

Wieso haben Sie begonnen, Ihre Memoiren zu schreiben?

Ich habe immer schon gerne geschrieben. Protokolle, oder etwas für die Presse. Bis in die 1970er-Jahre haben wir mit Pfarrer Nebenführ sehr viel Theater gespielt, da habe ich vieles gelernt.

Sie haben bereits 62 Seiten geschrieben; sind Sie schon in der Gegenwart angekommen?

Teilweise. Was noch fehlt, sind Auszüge aus den 94 Briefen meines Vaters, die er meiner Mutter aus Russland geschickt hat. Er hat davon geschrieben, dass der Krieg bald aus ist und er heimkommt. Statt heim ist er an die Ostfront gekommen und bei Kiew mit 30 Jahren gefallen. Einen Monat vor Stalingrad, darüber bin ich froh. In den Briefen an meine Mutter, die ich erst nach ihrem Tod in einer Schuhschachtel gefunden habe, hat er nie etwas Schlimmes geschrieben. Nie von Angriffen oder wer gefallen ist. Das hat er ihr erspart. Aber es steht alles in seinem Tagebuch.