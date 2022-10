Rückkehr der Obstbäume: Pflanzaktion im Raum Hollabrunn

Obstbäume sind seit jeher Bestandteil unserer Kulturlandschaft und des Landschaftsbildes. Sie erfreuen mit ihrer Blütenpracht und entlang von Wander-, Rad- und Reitwegen laden sie zur schattigen Rast ein. Das Obst kann vielfältig genutzt und verarbeitet werden.

In den letzten Jahrzehnten wurden Obstbäume aber immer mehr als Bewirtschaftungshindernis betrachtet, viel fielen der Verbreiterung von Straßen und Wegen zum Opfer. Nachpflanzungen erfolgten selten, sodass der heutige Baumbestand großteils überaltert ist.

Für Klimaschutz und Landschaftsbild ...

Doch heute wird der Wert der Obstbäume vielerorts wiedererkannt. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Biodiversität, zur Verbesserung des Landschaftsbildes und zum Klimaschutz. Die Eigenschaften und geschmacklichen Vorzüge von traditionellen Sorten werden wieder geschätzt.

Die heurige Obstbaum-Pflanzaktion der Arbeitsgemeinschaft zur Landentwicklung im Raum Hollabrunn beinhaltet Hochstammobstbäume standortgerechter Sorten laut Sortenliste samt Pflock, Anbindestrick und Verbissschutz.

Die geförderten Kosten pro Obstbaumset betragen:

für Obstbäume (3-jährige Veredelungen): 20 Euro

für Nussbäume (4-jährige Veredelungen im Topf): 65 Euro

Die Förderung wird aus Mitteln des NÖ Landschaftsfonds finanziert. Sorten- und Bestelllisten sowie die Förderungsrichtlinien liegen in der Bezirksbauernkammer Hollabrunn auf bzw. sind auf www.lko-noe.at/hollabrunn zu finden. Bestellungen sind bis spätestens 4. November in der Bezirksbauernkammer Hollabrunn abzugeben bzw. können per E-Mail an office@landentwicklung-hl.at gesendet werden.

Die Auslieferung der Bäume erfolgt Ende November 2022.

