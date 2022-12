Rückkehr des Adventfestes im Erzbischöflichen Gymnasium

Werbung

Der Andrang war so groß, dass zwei Konzerte veranstaltet und am Vormittag erstmals auch die Hollabrunner Volksschulen eingeladen wurden. Ein abwechslungsreiches Programm stimmte die Besucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein und bot Gelegenheit, in hektischen Tagen ein wenig zur Ruhe zu kommen.

Der Darbietung der Viertklässler des Musikzweiges folgte die Begrüßung durch Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer, die sich über den großen Besucheransturm freute.

Zahlreiche Weihnachtslieder des Streicherensembles, des Unterstufenchors mit Unterstützung der Zweit- und Drittklässler des Musikzweiges, des Oberstufenchores und eines Brass-Ensembles, gespielt und gesungen von Talenten der Schule, versetzte die Gäste in weihnachtliche Stimmung. Es dirigierten die Musiklehrer Bernadette Eliskases-Tuzar, Karoline Schöbinger-Muck und Joachim Celoud.

Nach "Feliz Navidad" kam der kulinarische Teil

Zum Abschluss des diesjährigen Adventkonzertes sangen alle gemeinsam mit dem Chor der 1. Klassen „Feliz Navidad“, ehe die Arkaden der Schule den festlichen Rahmen für die von den Schülern vorbereiteten Köstlichkeiten boten. Bei Punsch, Glühwein und feinen Keksen erstanden die Gäste selbst Gebackenes und Gebasteltes.

Für das Team der Schule war unübersehbar: „Die Freude, endlich wieder gemeinsam spielen und singen zu dürfen und dieses Fest gemeinsam feiern zu können, stand allen ins Gesicht geschrieben."

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.