Jetzt amtlich: Walter Schmid nicht mehr Bürgermeister

Die NÖN hat bereits darüber berichtet, dass Ravelsbachs Bürgermeister Walter Schmid in absehbarer Zeit seine Funktion zurücklegen wird. Vergangenen Freitag war es soweit. Nun führt - bis zur Neuwahl eines Nachfolgers - Vizebürgermeisterin Auguste Lehner die Amtsgeschäfte. Schmid hat alle seine politischen Funktionen zur Verfügung gestellt. Auch ein neuer Gemeinderat wird zu wählen sein.

Die Gemeinderatssitzung mit Neuwahl des Bürgermeisters findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr im Sparkassen-Sitzungssaal statt. Detail am Rande: Exakt am selben Tag vergangenen Jahres ist in Maissau Franz Kloiber (ÖVP) zum Nachfolger von Bürgermeister Josef Klepp gewählt worden.

Wie der nunmehrige Alt-Bürgermeister Walter Schmid der NÖN gegenüber bereits mitteilte, soll Vizebürgermeisterin Auguste Lehner als neue Bürgermeisterin gewählt werden. Sie wäre damit die einzige Frau in diesem Amt im Bezirk Hollabrunn, die erste zweite überhaupt nach Inge Zausinger Ende der 90er-Jahre.