Als Nachfolger wünscht sich der 48-jährige Bernreiter seinen bisherigen Vize Alfred Babinsky (58). Im Rahmen eines Gemeindeparteitags, der für die nächsten Wochen anberaumt werden soll, sollen die Personalangelegenheiten dann ÖVP-intern abgesegnet werden.

Nicht warten, „bis der zweite Crash“ kommt

„Alles hat seine Zeit. Es ist ja bekannt, dass ich krank war – oder noch bin“, erklärte Bernreiter, der Ende Mai 2017 einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Auch die Ärzte hätten ihm zu dem Schritt geraten. Man solle nicht warten, „bis der zweite Crash“ kommt.

„Ich habe meine Entscheidung nicht leichtfertig getroffen und kann mit Dankbarkeit zurückschauen. Es war eine super Zeit“, bekräftigte Bernreiter. Doch die Doppelbelastung von Amt und Rehabilitation lasse es nicht zu, sich 100-prozentig auf den Bürgermeister-Job zu fokussieren, den er im Oktober 2009 übernommen hatte, um die ÖVP danach zu zwei überlegenen Wahlsiegen zu führen.

Bernreiter plant vorerst nicht, in anderer Art als Funktionär aktiv zu bleiben. „Ich bin zum Glück kein Sozialfall und werde in meinen Betrieb zurückkehren“, sagt der Landwirt. Vielmehr plane er auch eine Intensiv-Reha, um größere Fortschritte in der Genesung zu machen. „Ich weiß nicht, wie man Geduld schreibt. Ich dachte, dass alles etwas schneller geht.“

Babinsky: „Habe großen Respekt vor Entscheidung“

Im Gemeinderat war Erwin Bernreiter bereits 1995 vertreten. Highlights oder Tiefpunkte der langen Zeit im Rathaus wollte er keine konkreten benennen. „Es gab viele Highlight, darunter die Wahlerfolge, die wir als Team erzielt haben.“ Dass sich Hollabrunn stetig weiterentwickelt und unter ständigem Zuzug wächst und gedeiht, erfülle ihn mit Freude, sagt Bernreiter und bedankt sich bei allen, „die hinter mir gestanden sind und die mich während der Zeit als Bürgermeister immer unterstützt haben“.

„Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung und bedanke mich, dass er auf mich zählt“, kommentierte Alfred Babinsky die Entscheidung. „Ich kann sagen, dass wir gute Freunde und ein eingeschweißtes Team sind und ich will in seinem Sinne weiterarbeiten.“ Vorbehaltlich der Entscheidung der Gremien will Babinsky die ÖVP als Spitzenkandidat in die Wahl 2020 führen. „Es liegen spannende Zeiten vor uns und ich freue mich auf die Herausforderung.“