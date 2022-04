Frühlingserwachen im Nationalpark Thayatal

Werbung

Im Thayatal erwacht nun wieder die Natur in vollster Pracht und sorgt so für positive Stimmung bei den Nationalparkbesuchern. In der Osterwoche bietet der Nationalpark Thayatal zahlreiche Angebote, um gemeinsam mit der Familie einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen und eindrucksvolle Naturerfahrungen zu machen.

Der Nationalparkwald lockt zu einem ausgedehnten Spaziergang mit zahlreichen Frühlings¬impressionen. Amphibienfans kommen aktuell im Kajabachtal voll auf ihre Kosten, wo sich neben zahlreichen bunten Frühlingspflanzen Grasfrösche, Erdkröten und Feuersalamander auf den Weg zu ihren Paarungsgewässern machen. Ein intensives Vogelkonzert erlebt man am besten in den Morgenstunden, wo sich mit etwas Glück der bereits zurückgekehrte Schwarzstorch beobachten lässt.

Vielseitiges Programm erwartet Besucher

Am Palmsonntag, 10. April ab 13.00 Uhr lädt der Nationalpark Thayatal zur gemeinsamen Wanderung „Aufblühen im Thayatal“, bei der zahlreiche Frühblüher wie das leuchtend blau-violette Leberblümchen, die anmutige Schlüsselblume, das Weiße Buschwindröschen und der gelb blühende Dirndlstrauch genau unter die Lupe genommen werden. Spannend aufbereitet und verständlich erklärt Nationalpark Ranger Hans Fittl die Vielfalt der Frühlingspflanzen im Thayatal und mit welchen Strategien sie Kälte und Eis überstehen.

Einen Tick turbulenter geht’s bei der alljährlichen „Ostereiersuche im Nationalparkwald“ am Ostermontag, 18. April um 14.30 Uhr zu. Der Osterhase hinterlässt auch hier seine Spuren und versteckt seine Eier gefinkelt unter Wurzelteller oder in Moospolster. Diese gilt es gemeinsam mit Nationalpark Rangerin Helga Donnerbauer aufzuspüren. Vielleicht lässt sich sogar der Osterhase blicken.

Ein regelmäßiges Programmangebot in den Osterferien bietet der Nationalpark mit der täglich stattfindenden Wildkatzen Schaufütterung von Frieda und Carlo jeweils um 15:30 Uhr. Eine tolle Erneuerung dabei ist die Beobachtungsplattform, die einen sehr guten Überblick während der Fütterung bietet. Da Wildkatzen gleich wie Menschen keinen Winterschlaf halten, sehnen auch sie sich nach der warmen Jahreszeit. In freier Wildbahn stellt der Winter eine echte Herausforderung für diese Tierart dar, da eine Schneedecke das Jagen erschwert und die Beute meist gering ausfällt.

Speziell für junge Gäste

Beim Besuch des neu erweiterten Spielplatzes rund um das Nationalparkhaus erwartet die Kleinen eine fantasievolle Begegnung mit der Wildkatze und ihrer Freunde. Die Kinder können dabei in einen Fuchsbau schlüpfen und darin Bekanntschaft mit dessen Bewohnern machen. Im großen Horst treffen sie auf den Schwarzstorch mit seinem Nachwuchs oder entdecken ruhende Fledermäuse im Kletterturm. Umsichtige Augen machen in der großen Spiellandschaft zwischen Sträuchern und Bäumen auch die scheue Wildkatze ausfindig.

Als Abschluss und zur Stärkung zwischendurch lädt das Café-Restaurant Thayatal im Nationalparkhaus zu einem Besuch ein. Erfrischende Fruchtsäfte, herzhafte Speisen und hausgemachte Mehlspeisen verwöhnen Groß und Klein. Der Nationalpark Thayatal freut sich auf Ihren Besuch und wünscht intensive Naturerlebnisse im bunten Frühlingswald.

www.np-thayatal.at

