Auf ihre traditionelle Bezirksmaifeier mit Aufmarsch zahlreicher Fahnenabordnungen aus den Orts- und Nebenorganisationen, Musikkapelle und Polit-Ansprachen musste die SPÖ aufgrund der Corona-Situation heuer verzichten.

Die sozialdemokratischen Appelle und Botschaften wurden somit auf virtuellem Weg verkündet. Hollabrunns SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler mahnte: „Die Zeit für einen Umbau in unserer Gesellschaft ist jetzt gekommen!“

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität strich Pregler in einer Videobotschaft als Grundwerte der Sozialdemokratie hervor. In einer Aussendung konstatierte er, dass das Leben vieler Menschen immer stärker von einem Gefühl der Unsicherheit geprägt sei, „davon, dass wir nicht selbst darüber bestimmen können, wie wir wollen“.

„Wir können einen guten Alltag für alle schaffen“, fordert der SPÖ-Bezirkschef eindringlich Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Wie lautet die rote Vision konkret? „Sechs Stunden sichere, selbstbestimmte, gut bezahlte Arbeit; acht Stunden sorgenfreier Schlaf, zehn Stunden für das, was uns besonders am Herzen liegt: unsere Familien, unsere Freunde, unser Engagement“, zeichnet Pregler das Bild eines Tages, wie ihn sich die SPÖ für die Zukunft wünscht.

Dafür sei jedoch ein Umdenken nötig; eine Abkehr vom konservativen Dogma, „mehr privat und weniger Staat“. Denn es seien nicht die Budgetkürzungen, die Sicherheit bringen, betont Pregler: „Wenn es ernst wird, kommt es darauf an, ob wir genügend geschultes Personal im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich haben; genügend Spitalsbetten; genügend Beatmungsgeräte.“

Die Coronakrise zeige, wie schnell sich das Leben radikal ändern kann. Und wie schnell Ressourcen im Notfall mobilisiert werden können. „Wir können das Virus besiegen. Genauso können wir Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Fremdbestimmtheit und die Klimakrise besiegen“, unterstreicht Pregler seine Forderung nach einer 30-Stunden-Woche und Arbeit für alle.

SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber hat die Fahnen der Bezirksorganisation indes trotz allem an die frische Luft geholt. „Sie sind’s schließlich gewohnt am 1. Mai, seit 130 Jahren“, schmunzelt der Platter. Die Tradition der Aufmärsche und Ansprachen am Tag der Arbeit geht übrigens auf den Arbeiterstreik in Chicago von 1886 zurück, als die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages gefordert wurde.

Viele bezahlten diesen Kampf um soziale Rechte mit dem Leben. In Gedenken an die Opfer und im weiteren Bestreben um Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedingungen beging man den 1. Mai als Demonstrationstag ab 1890 auch in Österreich.