72 Aussteller waren beim 27. Kürbisfest in der Zellerndorfer Kellergasse "Maulavern" anzutreffen.

Das 27. Kürbisfest im Retzer Land fand heuer in Zellerndorf statt. Am Nationalfeiertag strömten tausende Besucher in die malerische Kellergasse „Maulavern“. Nach der Feldmesse und Segnung der Erntekrone durch Pfarrer Jerome Ciceu erfolgte die offizielle Festeröffnung durch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer.

Beim Festakt waren auch Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Bürgermeister Markus Baier und seine Amtskollegen aus Pulkau und Retzbach dabei. Abordnungen der Feuerwehr und des Kameradschaftsbundes sowie der Trachtenkapelle Zellerndorf nahmen ebenfalls teil. Beim Rundgang zu den 72 Ausstellern spazierten auch der Retzer Stadtrat Stefan Lang und Tourismuschef Reinhold Griebler mit. Die Musikgruppen der Volkskultur Niederösterreich zogen von Keller zu Keller. In den Abendstunden erhellte ein Fackelzug die Kellertrift.