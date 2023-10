In Mitterretzbach gibt es „Spuren am Land“ zu entdecken

Universitätsprofessorin Brigitta Schmidt-Lauber begrüßte eine Runde interessierte Retzbacher, unter ihnen Bürgermeister Manfred Nigl und sein Stellvertreter Alois Binder, beim Mitterretzbacher Bauernshop. Der Grund war die offizielle Eröffnung des Themenweges „Spuren am Land“, wo an 13 ausgewählten Standorten Informationen zum Alltagsleben und -wirtschaften im nordwestlichen Weinviertel in Geschichte und Gegenwart vermittelt werden. Mit dem Smartphone scannt man den QR-Code der Info-Tafel ein und erhält eine rund vierminütige Sprachinfo sowie einen Hinweis auf eine Website mit weiteren Informationen und Fotos.

Der Rundgang startet beim Bauernshop, der zur Nahversorgung der Menschen mit regionalen Produkten und den wichtigsten Dingen des täglichen Bedarfs dient. Von dort geht es weiter zum 2022 neu eröffneten Wirtshaus, einem sozialen Treffpunkt des Ortes. Der Themenweg führt die Waldstraße hinauf zu Hausnummer 24, wo die Bevölkerung thematisiert wird.

Wasserversorgung, Weinproduktion, Botanik ...

Die nächste Station ist ein Ort, der die Wasserversorgung zu Beginn des 20. Jahrhunderts sicherstellte, gefolgt von dem Platz, der die Geschichte der lokalen Weinproduktion sowie des Weinkonsums vergegenwärtigt. Der ehemalige Eis- und Kühlteich verdeutlicht die gemeinschaftlich organisierte Infrastruktur in Retzbach; mit ihm wurde das Kühlhaus der Milchgenossenschaft versorgt. Die besondere Botanik und Geologie wird auf dem Weg zum Hügel an der Grenze erläutert, bevor es zum „Heiligen Stein“, dem früheren Wallfahrtsort und heute beliebten Treffpunkt mit Ausschank und Austragungsort für Festivitäten, geht.

Das Thema der nächsten Station bildet die politisch wechselhafte Geschichte der österreich-tschechischen Grenze. Es folgt ein Gang durch Weingärten, bei dem die Geschichte des Weinbaus und der Produktionsformen dargestellt wird. Entlang der Europastraße geht es um die sichtbaren und unsichtbaren Grenzen zwischen Gemeinden, Staaten und Menschen. Von dort führt der Weg in die Kaffeegasse, wo der Wandel der Lebensverhältnisse im Laufe des 20. Jahrhunderts und die heute verschiedenartige Bewohnerschaft sichtbar werden. Der schmale Fußweg zwischen den Häusern führt zu Gärten und Obstbäumen. Heute sind die Häuser mit langen Gartenstreifen beliebte Zweitwohnsitze.

Diese Projekt wurde unterstützt und gefördert vom Land Niederösterreich, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie der Universität Wien.