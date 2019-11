Die Erweiterung der Weinviertler Schnellstraße S 3 von Hollabrunn bis Guntersdorf gehört zu den großen Bauprojekten in Niederösterreich. „Wir gehen nun ins große Finale“, verkündete Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko nun bei einer Pressekonferenz. Die Freude über diesen Auftakt war allerdings getrübt von einem tödlichen Unfall eines Bauarbeiters. „Seine Angehörigen und Freunde haben unser tiefstes Mitgefühl. Ich hoffe, dass der weitere Baustellenverlauf unfallfrei sein wird.“

Die Brückenbauwerke, von denen es insgesamt 19 gibt, sowie die Straßendämme werden in den nächsten Monaten fertiggestellt - bei der S 3 wie auch bei der Spange Guntersdorf. Die Spange von der B 30 zur S 3 sei der wichtigste Zubringer und werde vom Land NÖ mit 3,75 Millionen Euro finanziert. Die längste Brücke ist übrigens jene, die bei Wullersdorf über den Grunderbach führt. Sie ist 70 Meter lang.

Pendler gewinnen mit S 3-Ausbau Lebenszeit

Die Verkehrsfreigabe des 132-Millionen-Euro-Projekts ist für Herbst 2020 geplant. „Experten haben ausgerechnet, dass Pendler aus dem Norden damit pro Monat zwei Stunden an Lebenszeit gewinnen“, sagt Schleritzko.

Beeindruckt ist er von einer weiteren Zahl: Wenn die S 3 erweitert ist, dann ist in den betroffenen Orten – Suttenbrunn, Schöngrabern, Grund und Guntersdorf – mit einer Verkehrsentlastung von 90 Prozent zu rechnen. Auch deswegen, weil es ein Lkw-Fahrverbot auf den Landesstraßen von Hollabrunn bis Guntersdorf geben wird, wie der Landesrat ankündigte.

Hogl sieht Licht am Endes des Tunnels

Schleritzko, der die Region aus seiner Zeit als Nationalparkdirektor im Thayatal noch gut kennt, weiß, dass die Straße ein lang gehegter Wunsch der Region ist. „Die Menschen in den vier leidgeprüften Ortschaften haben sehr viel mitgemacht. Sie atmen jetzt auf“, unterstreicht Landtagsabgeordneter Richard Hogl, der gleichzeitig Bürgermeister von Wullersdorf ist.

„Wir haben viele dunkle Zeiten miterlebt“, sprach er davon, dass der Ausbau der Weinviertler Schnellstraße über Jahrzehnte verschoben worden war. „Jetzt sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Wir sind schon in der Kellergasse, in einem Jahr werden wir das Ziel erreicht haben und am Hauptplatz ankommen.“ Hogls Dank, dass dieses Großprojekt doch endlich umgesetzt wird, galt dem Land NÖ. „Ludwig ist ein Kämpfer für unsere Region.“ Die Unterstützung des Mobilitätslandesrats sei dem Bezirk immer sicher.

Auch der Asfinag dankte Hogl für die Realisierung des Ausbaus dieser Hauptverkehrsroute. „Die S 3 ist essenziell für unseren Bezirk“, ist der Landtagsabgeordnete sicher, dass die Wirtschaft einen Aufschwung erleben wird und sich Betriebe entlang der ausgebauten Strecke ansiedeln werden. „Ich freu‘ mich schon, wenn wir nächstes Jahr auf die neue Straße anstoßen.“