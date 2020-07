"S 3-Sperre ist immense Belastung für Anrainer" .

"Die S3-Sperre sorgt wieder für Belastung von Anrainern in Großstelzendorf und Göllersdorf", mahnt die Göllersdorfer SPÖ. Sie appelliert an Autofahrer, Vorsicht walten zu lassen; und an das Land NÖ, hinsichtlich Sicherheitsmaßnahmen rasch tätig zu werden.