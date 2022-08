Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Guntersdorf

Werbung

Die Feuerwehren Wullersdorf, Guntersdorf, Großnondorf und Grund rückten zu dem Einsatz aus. "Bereits der Alarmierungstext lies Schlimmeres erahnen. 2 PKW, 4 Verletzte, 1 PKW raucht, 1 PKW am Dach waren die Schlagworte", berichtete das BFKDO Hollabrunn in einer Aussendung am Donnerstagmorgen.

Die FF Wullersdorf rückte nach kürzester Zeit fast gleichzeitig mit drei Fahrzeugen und 15 Mann in Richtung Einsatzort aus, wo sich die Alarmierung leider bestätigte. Lediglich bezüglich des rauchenden Wagens konnte Entwarnung gegeben werden, so dass der bereits ausgerüstete Atemschutztrupp seine Gerätschaften wieder ablegen konnte.

Foto: FF Wullersdorf

Die Florianis sicherten eines der Autos gegen weiteres Abrutschen mit Steckleitern und Freilandverankerung, dazu stellte man eine Abstiegshilfe in den Graben durch Leitern her. In weiterer Folge unterstützten die Feuerwehrkräfte das Rote Kreuz bei der Betreuung der Verletzten bis zum Abtransport. Alle vier Menschen wurde in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Nach Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei bargen die Florianis die Fahrzeuge gemeinsam mit dem einem Abschleppunternehmen.

Im Einsatz standen:

FF Wullersdorf

FF Grund

FF Guntersdorf

FF Großnondorf

Polizei

Rotes Kreuz

Christophorus

Straßenmeisterei

