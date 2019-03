Die Gemeinderatswahl – voraussichtlich Anfang 2020 – wirft offenbar bereits ihren Schatten voraus. Elfriede Hofmann, ehemalige Gemeinderätin in der Amethyststadt und Bezirkssprecherin der Grünen Hollabrunn, hegt jedenfalls den Verdacht, dass in Maissau nicht alle möglichen Förderungen lukriert werden.

„Für andere Projekte gibt es von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Zuwendungen in Form von Förderungen. Warum ist das in Maissau nicht der Fall?“ Hofmann glaubt zu wissen, dass ÖVP-Bürgermeister Josef Klepp nicht die richtigen Stellen anruft.

Eine Behauptung, die den ÖVP-Gemeindechef nur ein müdes Lächeln entlockt. „Was Maissau betrifft, so sind bestimmt alle möglichen Fördertöpfe angezapft worden“, erklärt der im NÖN-Gespräch. So sei etwa beim Zubau zur Volksschule samt Sanierung des Turnsaals ein Optimum an Fördermitteln erreicht worden.

Rapp Eines der geförderten Projekte der vergangenen Jahre ist die Sanierung des Turnsaales der Volksschule Maissau.

Für den derzeit laufenden Bau des Feuerwehrhauses in Maissau seien ebenfalls alle Förderungen ausgeschöpft und für die seinerzeitige Errichtung eines Nahversorgers auch Mittel der KEM (Klima- & Energiemodellregion) Schmidatal an Land gezogen worden.

Nicht unerwähnt möchte der Bürgermeister außerdem die Kulturförderung für die alljährlichen Schlosskonzerte lassen. „In Maissau werden bestimmt alle möglichen Förderungen zu 100 Prozent ausgeschöpft.“