Auch die vierte Auflage der „Langen Nacht der Kellergasse“ in Hollabrunn wurde am vergangenen Freitag regelrecht gestürmt. 1.000 Besucher pilgerten in die „Sagenhafte Kellergasse“ und ließen sich die an zehn Stationen inszenierten Märchen, Mythen und Sagen auf den Spuren der Kellerkatze nicht entgehen.

Wasserhexen begrüßten die Besucher

Begrüßt wurden die Besucher von Wasserhexen, die beim Kneipp-Brunnen ihr Unwesen trieben und Tänze bei qualmendem Rauch vorführten. Beim Räuberhauptmann Grasel und seinen schaurigen Kumpanen wurde über offenem Feuer das beliebte „Kotzngschra“ zubereitet.

„Die hungrigen Bauernhof-Katzen haben am Schlachttag gebettelt, um Fleisch- und Innerei-Reste zu erhalten, die dann aber in dieses gemischte Gericht gewandert sind“, erklärte der Räubersmann den Namen dieser Speise.

Meisterhaftes Drehorgelspiel vor Museumskeller

Vor dem Museumskeller zog Paul Daniel mit spannenden G’schichten und meisterhaftem Drehorgelspiel in den Bann. An weiteren Stationen traf man Zauberer Florian Graf sowie die Fassbinderei Wiesinger, die zeigte, wie aus Feuer, Holz und Eisen ein Weinfass gebaut wird. Heinz Köhler war zum ersten Mal als Alchemist dabei. „Alchemisten waren die früheren Chemiker, die alles Mögliche extrahierten“, erzählte der Lehrer an der HTL für Lebensmitteltechnologie.

Heurigenbetrieb am Zehetplatz

Die Ausstellung „Blickpunkt Kellergasse“ bot Bilder und Zeichnungen kanadischer Architekturstudenten, die im Vorjahr im Zuge ihrer Europa-Exkursion einen Tag in Hollabrunn verbracht hatten. Abgerundet wurde das Programm durch den Heurigenbetrieb am Zehetplatz, wo die kleinen Besucher in der Sandspiellandschaft nach Münzen graben konnten, Pepi Woller aufspielte und Franz Seidl abenteuerliche Sagen und Raubersg’schichten erzählte.

„Nach der langen Regenperiode haben sich die Menschen regelrecht nach einem lauschigen Abend im Freien gesehnt“, zog Kellergassenobmann Manfred Breindl zufrieden Bilanz.