Sautner mit Musik: „Nur zwei alte Männer“ im Kunstsalon Limberg

Anna László und Wolfgang Mayr luden den Jazzgitarristen Andi Haidecker und Autor Thomas Sautner in ihren Kunstsalon in Limberg ein. „Es ist eine Premiere, dass wir erstmals Musik und eine Lesung anbieten“, erzählte Mayr. Thomas Sautner erwiderte schmunzelnd: „Es ist eine Premiere für mich, dass ich eine Lesung in Socken beginne.“ Weil's bei den befreundeten Gastgebern so gemütlich war, hatte er sich kurzerhand seines Schuhwerks entledigt und erst auf der Bühne bemerkt, dass er „unten ohne“ war.

Der Abend begann vielversprechend mit zwei Premieren und so blieb er auch, mit Pointen aus Sautners neuestem Buch „Nur zwei alte Männer“ gespickt. Mit Jazzstandards von Duke Ellington, Cole Porter und „Stormy Weather“ von Harold Arlen brachte Gastgeberin und Profisängerin László das Publikum, darunter Stadträtin Michaela Zellhofer, in höhere Musiksphären. Co-Gastgeber Mayr zückte natürlich seine Mundharmonika bei der letzten Nummer, um dann gleich wieder Wein auszuschenken und den gelungenen Saisonauftakt im Kunstsalon zu feiern.