Wenn dann eine Regenfront über das Land zieht und doch etwas Niederschlag bringt, nutzen die Erdkröten, Springfrösche und Feuersalamander die kurze Zeit für ihre Wanderung zu den Laichgewässern. So konnte man kürzlich am Merkersdorfer Bach und am Kajabach zahlreiche Feuersalamander beobachten, die sich zielstrebig durch Frühlingsblumen und über moosbedeckte Steine zum Wasser bewegten. "Regenwetter ist ein ideales Salamander-Wanderwetter“, schmunzelt Übl mit einem kleinen Zungenbrecher.

Entdeckt man nun am Wegrand so einen gelb-schwarz gemusterten Wanderer, so kann man sich ziemlich sicher sein, dass es sich um ein Weibchen handelt. Die Paarung der Feuersalamander ist nämlich bereits zwischen April und September des Vorjahres an Land erfolgt. Nur die Weibchen machen sich daher auf den Weg, um in kleinen Bächen, in denen es keine Fische gibt, ihre Jungen zur Welt zu bringen.

Die Larven sind im Wasser an ihren vier Beinen und den Kiemenbüscheln leicht zu erkennen. Bis in den Herbst fressen sie kleine Insektenlarven und Bachflohkrebse, bis sie schließlich ihre Kiemen verlieren und als kleine Salamander an Land gehen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits kleine Eingriffe wie das Schottern von Forststraßen oder größere Kahlschläge das Leben bzw. die Wanderung von Feuersalamandern beeinträchtigen. Im Nationalpark Thayatal kommen die Larven in fast allen kleineren Bächen vor. "In den wilden Talhängen und Schluchten kann man zwischen März und September die ausgewachsenen Salamander jedenfalls relativ häufig beobachten; vorausgesetzt natürlich, dass prächtiges Regenwetter angesagt ist", berichtet der Direktor und betont: "Natur ist ein schönes und wertvolles Gut, das jedes Jahr aufs Neue erlebbar ist, wenn wir achtsam damit umgehen."