Neues Buch vom Missionar der Bildung: „Bin von Kanada begeistert“

Mit seinem 2008 erschienenen Buch „Der talentierte Schüler und seine Feinde“, in dem Salcher das Schulsystem massiv kritisiert, wurde er zum „Autor des Jahres“ und zum „Kommunikator des Jahres“ gewählt. 2019 ist eine Neuauflage des Buches erschienen, weil der 62-Jährige seine „Mission“ im Schulsystem noch nicht beendet sieht. Vor rund 25 Jahren war er Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule für hochbegabte Schüler in Wien. Die NÖN traf ihn zum Gespräch.

NÖN: Sind Sie gerne in die Schule gegangen?

Salcher: Ich habe das Glück gehabt, dass ich ab der zweiten Volksschule eine sehr gute, aber strenge Lehrerin hatte, die erkannt hat, dass ich - obwohl ich ziemlich schiach geschrieben habe, wie viele Burschen - inhaltlich gut schreiben konnte. Das war für mich wirklich eine lebensverändernde Geschichte, denn meine Eltern, die beide keine Matura hatten, haben nie Druck auf mich ausgeübt. Nachdem wir in der dritten Volksschulklasse den ersten Aufsatz geschrieben hatten, nahm mich meine Lehrerin an der Hand, ging mit mir zum Direktor, und dort sagte sie, das sei der beste erste Aufsatz, den sie in ihrer Zeit als Lehrerin je gelesen habe. Von dem Tag an war ich immer ein sehr guter Schüler. Ich war immer schüchtern, aber innerlich war ich sehr von mir überzeugt, und jetzt wurde das endlich auch bemerkt. Bevor ich an der Handelsakademie maturierte, bin ich in ein sehr strenges Unterstufengymnasium im sechsten Wiener Bezirk gegangen. Ich musste sehr früh aufstehen, da wir im 23. Bezirk gewohnt haben. Wir mussten viel auswendig lernen. Als ich dann mit 18 Jahren Schul- und Landesschulsprecher wurde, hat damit auch meine politische Karriere gestartet. Da habe ich fürs Leben gelernt. Um die Frage zu beantworten: In Summe bin ich nicht gerne in die Schule gegangen. Ich habe mich oft gelangweilt. Aber meine Volksschullehrerin hatte die wichtigste Fähigkeit eines Lehrers gehabt, nämlich zu differenzieren – wie schreibe ich etwas und was schreibe ich.

Sie schreiben, man müsse die Welt in die Schule bringen. Was meinen Sie damit?

Salcher: Man soll die Schule für die Welt öffnen und man soll die Welt für die Schule öffnen. Das klappt in den ländlichen Schulen oft besser als im städtischen Schulbereich. Dort ist man weit entfernt von der Realität entfernt, die Schule kapselt sich von der Welt ab, und das finde ich nicht gut. Dort, wo es gut funktioniert, das sind Schulen, die sich der Welt öffnen. Die machen Umweltprojekte nicht mit Tafel und Kreide, sondern die gehen in die Gemeinden oder sind vernetzt mit den örtlichen Vereinen. Der Sportlehrer ist dann auch meist Nachwuchs-Trainer oder der Musiklehrer spielt in einer Kapelle. Ich habe in meiner ganzen Schulzeit oder auch bei meinem Wirtschaftsstudium nie einen einzigen Unternehmer kennengelernt. Darin sehe ich ein Manko im ganzen Bildungssystem. Man muss Künstler, Wissenschaftler, Umweltaktivisten oder auch Handwerker in den Schulbetrieb einbinden. Die praktische Erfahrung muss in der Schule möglich gemacht werden. Das war früher anders. Der Lehrling musste nach der Lehre auf die Walz gehen und sich andere Meister suchen. Später, als die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, ist diese Idee des Lernens in der Praxis verloren gegangen.

Gibt es dazu praktische Beispiele in Österreich?

Salcher: Ich habe das große Projekt „Österreichs Aufbruch zu einer lernenden Nation“ initiiert, wo ich in drei Gemeinden - Schladming, Oberwart und Wolfsberg - gemeinsam mit den Bürgermeistern in allen Schulen und Kindergärten ein halbes Jahr lang diese Öffnung der Schule erprobt habe, und es hat wunderbar geklappt.

Wer sind nun „die Feinde“ der Schüler?

Salcher: Wir haben das zweitteuerste Schulsystem der Welt. Das heißt, wir haben zwar sehr viel Geld dafür, aber wir geben es völlig falsch aus. Wir ermöglichen den Schulen keine Autonomie. Wir haben einen aufgeblasenen administrativen Apparat. Würden wir heute das Schulsystem neu gründen, dann käme niemand auf die Idee, kleinen Kindern in bis zu 21 getrennten Fächern in 50-Minuten-Einheiten Wissen reinzustopfen. Das alte System wird immer noch verteidigt, und daher passiert nichts. Mich ärgert es, weil ich auch mit vielen Lehrern spreche, die selbst das System kritisch sehen und man weiß seit der Pisa-Studie, dass wir ernste Probleme haben - aber niemand will es ändern. Das System sollte grundsätzlich geändert werden.

Wo gibt es bessere Schulsysteme?

Salcher: Ich bin vom kanadischen Schulsystem begeistert, auch Neuseeland und Finnland machen es gut. Singapur ist zwar keine westliche Demokratie, aber wie dort die Lehrer ausgebildet werden und wie sie die Klassenzimmer einrichten, ist vorbildlich. Leistungsorientiert, ja, aber dort gibt es einen politischen Grundkonsens, wie Bildung funktioniert.