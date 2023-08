Fünf Pulkautaler Winzer stießen auf ihre Salon-Erfolge an

Gleich fünf Pulkautaler Weingüter wurden beim sogenannten SALON, Österreichs härtesten Weinwettbewerb, ausgezeichnet: Johannes Autrieth (Hadres), Domäne Baumgartner (Untermarkersdorf), Vegan & Low Histamin Fürnkranz (Obritz), Hagn (Mailberg) und Julius Klein (Pernersdorf) sind hier unter den absolut Besten vertreten.

In der Kategorie „Gebietstypische Weine“ wurden die Domäne Baumgartner, das Weingut Hagn und Julius Klein prämiert. In der Kategorie „Weinvielfalt“ hatten Hagn doppelt (Weißwein kräftig, Weißwein aromatisch), Fürnkranz (Weißwein aromatisch) und Autrieth (edelsüße Weine) das fachmännische Näschen vorn.

Auf 1.500 Hektar wird große Qualität erzeugt

Unter den rund 6.000 Weinen aus allen österreichischen Weinbaugebieten werden nur 275 in mehrstufiger Blindverkostung durch eine fachkundige Jury zu Salon-Österreich-Weinen gekürt. Der Wettbewerb wird seit 30 Jahren durchgeführt. Seit 2022 wird nicht mehr anhand von Rebsorten verglichen, sondern nach der Herkunft der Weine, denn: Rebsorten seien international austauschbar, die Herkunft jedoch nicht.

Das Mailberger Weingut Hagn - heuer, wie berichtet, erneut als Niederösterreichs Weingut des Jahres ausgezeichnet - kann sich also über insgesamt drei Salon-Weine freuen, Julius Klein über zwei. Die Pulkautaler Winzer sind stolz, die hohe Qualität der Weinproduktion in ihrer Kleinregion einmal mehr unter Beweis gestellt zu haben. Auf rund 1.500 Hektar wird im Pulkautal Wein angebaut. „Wir produzieren nicht nur, sondern schaffen nachweislich hervorragende Qualitätsweine“, betont Katharina Baumgartner, Obfrau des Haugsdorfer Weinbauvereines und Vizeweinkönigin.

In der Region werden übrigens nicht nur exzellente Weißweine ausgebaut, inzwischen ist das Pulkautal auch ein echtes Rotweingebiet geworden. In Haugsdorf und in Hadres werden sogar mehr Rotweine produziert als im dafür bekannten Weinbaugebiet Carnuntum. Diesmal wurden im Salon nur die Weißweine prämiert, aber vielleicht gibt es auch bald einen Salon-Rotwein aus dem Pulkautal. Die Zeichen stehen gut.

Pulkautaler Salon-Weine 2023: