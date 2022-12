Sammelaktion Geschenkpakete und Lebensmittel für die Hollabrunner Tafel

Die Sammelaktion des Jugendrotkreuzes für die Hollabrunner Tafel an den beiden Volksschulen und der Allgemeinen Sonderschule war ein voller Erfolg. Dankbar für die vielen Spenden der Kinder sind (hinten, v.l.): Petra Parzer, Eva Weitschacher, Maria Breindl, Franz Zehetner, Doris Graf und Lisa Karollus. Foto: Gabriele Schönauer

D as Jugendrotkreuz führte in den beiden Hollabrunner Volksschulen und der Allgemeinen Sonderschule eine Sammelaktion für die Tafel durch. Die beiden Direktorinnen, Maria Breindl (ASO) und Gabriele Mattes (VS), sind stolz auf die gelebte Solidarität an ihren Schulen.