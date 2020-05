Die Außenfassade der Sporthalle prägt das Hollabrunner Stadtbildbild seit einigen Jahrzehnten, ganz genau seit 1976. Derzeit wird die Halle „einem kompletten Facelift unterzogen", wie die Stadtgemeinde in einer Aussendung mitteilt. Eine moderne Erscheinung der Sporthalle hatte Vizebürgermeister Kornelius Schneider, der als Referent für die Sporthalle zuständig ist, schon länger auf seiner Agenda.

Die Auslastung sei in den vergangenen Jahren perfekt gewesen. Diese reicht von einer schulischen Nutzung bis hin zur Weinviertelarena für den UHC. Sie dient aber auch immer wieder als Konzert- oder Messehalle.

Shutdown wurde für Sanierung der Sporthalle genutzt

Da die Halle während der Ausgangsbeschränkungen und des Veranstaltungsverbots nicht genutzt werden kann, wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. „Die Halle ist zwar leer, aber Arbeit gibt es genug", spricht Betriebsleiter Helmut Schneider über die Devise nach dem Shutdown. Die Außensanierung wurde rasch in die Wege geleitet. Derzeit üben sich Hallenarbeiter, Sportwarte, Techniker und Reinigungskräfte im Umgang mit Schleifpapier und Pinsel. Von der bekannten Fassade in den Farben grün und orange sei in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin ordentlich Lack abgeblättert.

Wie das neue Erscheinungsbild aussieht? Anthrazit mit Spiegelfolie auf den Fenstern. Dadurch soll die Sporthalle eine zeitgemäße Optik bekommen. Die Arbeiten sind am Laufen, das Hauptportal ist bereits nahezu fertiggestellt. In den nächsten Wochen wird die Halle rundum an das neue Erscheinungsbild angepasst. "Damit wurde die Sporthalle während der Pandemie ressourcensparend mit maximaler Eigenleistung saniert", heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde.