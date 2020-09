Aus der Neuen NÖ Mittelschule (NMS) ist jetzt eine Gesund-Aktiv-Mittelschule geworden. Darüber hat die Hollabrunner NÖN bereits ausführlich berichtet:

Ravelsbach, Hohenwarth Großprojekt abgeblasen: Schulsanierung abgespeckt

Den „Gesund und aktiv“-Schwerpunkt hat Direktorin Karin Haderer dem Mittelschulausschuss in einer Sitzung erläutert. Die geplante Auftaktveranstaltung musste coronabedingt in den Herbst verlegt werden. Unabhängig davon haben sich die Lehrer der Ravelsbacher Schule im Bereich „Gesund und aktiv“ in laufenden Weiterbildungsveranstaltungen spezialisiert.

Zufrieden mit dieser Spezialisierung zeigt sich auch Ravelsbachs Bürgermeister und Schulausschussobmann Walter Schmid. „Unsere Gemeinde soll wieder eine attraktive Schule bekommen. Hier entsteht die Lebensschule Ravelsbach!“

Abgesehen vom pädagogischen Mehrwert bietet das Schulhaus viel Platz für die Schüler. „Das ist gerade in Zeiten der Coronapandemie sicher von großem Vorteil“, meint der Gemeindechef.

Baustart erst am Beginn des kommenden Jahres

Im Frühjahr 2021 wird nun auch endlich mit der lange geplanten Sanierung des Mittelschulgebäudes begonnen. Vorerst startet Architekt Martin Kuchler mit den Ausschreibungen für die vorgesehenen Bauarbeiten. Kosten in Höhe von 1.362.100 Euro sind kalkuliert und von den zuständigen Stellen des Landes NÖ genehmigt worden.

Die Aufteilung der Finanzierung erfolgt auf die drei Gemeinden des Mittelschulsprengels: Hohenwarth-Mühlbach, Maissau und Ravelsbach. In der jüngsten Sitzung des Mittelschulausschusses einigte man sich auf die Sanierungsarbeiten. So werden Fenster und Beleuchtung in den Klassenzimmern ebenso erneuert wie das Eingangsportal der Schule. Die WC- Anlagen sollen ebenfalls saniert werden.

Um das Schulhaus barrierefrei zu machen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich. „Das ist eine wesentliche Vorgabe in öffentlichen Gebäuden“, erläutert Schmid.

In dieser ersten Bauphase ist auch die Sanierung des Turnsaales enthalten. Von einem ursprünglich immer wieder geforderten Neubau der Turnhalle ist man damit abgerückt.

Die Arbeiten sollen großteils in den Ferien erfolgen, mit einer Fertigstellung bis September 2021. Die Koordination der Bauarbeiten soll direkt zwischen ausführenden Firmen und Schulleitung erfolgen.