Die „CraftTour“ der Wirtschaftskammer, Sparte „Gewerbe und Handwerk“, machte ihren letzten Stopp in der Brauküche 35 in Schalladorf. Der Workshop bot geladenen Bloggern spannende Einblicke in das Brauhandwerk und zeigte, wie moderne Craft-Biere nach dem Prinzip der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft hergestellt werden.

In einem zur Mikrobrauerei umgewandelten ehemaligen Bauernhof erfuhren die Teilnehmer hautnah alles über die hohe Braukunst. Sie durften unter Anleitung der Brauexperten selbst Hand anlegen und ihren eigenen Bier-Sud brauen.

Es gehe darum, ein Gefühl dafür zu vermitteln, welch enormes Know-how hinter den heimischen Qualitätsprodukten steckt, betont Spartenobmann Wolfgang Ecker. „Betriebe wie die Brauküche 35 machen erlebbar, wie Traditionshandwerk modern interpretiert wird.“

Alter Bauernhof zu Brauküche umfunktioniert

In Schalladorf sind es Kathrin Erlebach und Jörg Gartler, die – inspiriert durch die Craftbier-Kultur Neuseelands - einen alten Bauernhof erstanden und zu einer Brauküche umfunktionierten, wo nun die unterschiedlichsten Sorten, vom klassischen Hausbier bis hin zum amerikanischen Ale entstehen. Derzeit wird das Sortiment erweitert, um dem bei der Produktion entstehenden Biertreber-Abfall ein zweites Leben zu geben. Das hochwertige Nebenprodukt wird im Sinne der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu Bio-Biertrebermehl aufbereitet und verkauft.

In den Braukursen lässt das Betreiberpaar die Kulinarik nicht zu kurz kommen. Beim Food Pairing werden die besten Kombinationen mit Speisen erklärt und verkostet: „Wie der Name schon sagt: Bei uns beginnt und endet alles in der Küche“, erklären Erlebach und Gartler. „Man startet die Produktentwicklung im Kleinen, experimentiert mit Produkten und Gewürzen. Nach dem Brauprozess fließt dann auch der Biertreber als Mehl wieder in unsere Küche mit ein.“