Bei den Vorbereitungen für einen Schulworkshop stieß Sabine Rohrer auf die Website des Österreichischen Alpenvereins, wo auf das ehrenamtliche Umweltprojekt „Mithilfe bei Tiroler Bergbauern“ hingewiesen wurde. So entstand der Kontakt zur Familie Mattersberger in Matrei.

Gemeinsam mit dem Praktikanten Michael Cohnen aus Belgien arbeitete die zweifache Mutter aus Schalladorf eine Woche lang gegen Kost und Logis bei allem mit, was auf dem Hof und auf der Weide anfiel: Aufstehen um 6 Uhr, Kühe, Schafe, Katze und Hühner füttern, die beiden Enkelkinder im Alter von zwei und vier Jahren betreuen. Nach der Stall- und Gartenarbeit half die Pädagogin im Haushalt, bei der Holzarbeit und der Heuernte im abschüssigen Gelände.

Die Höfe der Bergbauern, die beim Verein „Freiwillig am Bauernhof“ um Unterstützung ansuchen, sind schwer zu bewirtschaften. „Die Arbeitskräfte auf den Bergbauernbetrieben werden immer weniger“, schilderte Landtagsabgeordneter Martin Mayerl im Rahmen eines Pressegesprächs in Matrei.

Gemeinderat Norbert Riepler ergänzte: „Früher haben viele Kinder und Bauernfamilien am elterlichen Betrieb mitgeholfen, was zusehends weniger der Fall ist.“ Er selbst stamme aus einer bäuerlichen Familie mit neun Kindern, wo jeder gewohnt gewesen sei, von früher Kindheit an mitanzupacken.

„Bergwelt hat mich von Jugend an fasziniert“

„Es dauert mehrere Generationen, um eine Kulturlandschaft zu gestalten, allerdings nur fünf bis sechs Jahre, um diese verwildern zu lassen“, so Riepler.

Seit 2007 werden jährlich rund 100 motivierte Freiwillige, meist Studenten, an Bergbauernhöfe in Nord- und Osttirol vermittelt. „Als Weinviertlerin, die aus einer eher flachen Gegend kommt, hat mich die hochalpine Bergwelt schon von Jugend an sehr fasziniert“, erzählte Rohrer, die die Berge diesmal nicht nur mit den Augen einer Urlauberin betrachten wollte, sondern mithalf diese kostbaren Naturschönheiten zu pflegen und zu bewahren.

„Meine Highlights waren das Heurechen im wirklich sehr steilen Gelände und das gemeinsame Brotbacken mit der Bäuerin im hauseigenen Brotbackofen“, berichtet Rohrer und kann sich ein derartiges Praktikum wieder einmal vorstellen, „gerade auch bei dieser gastfreundschaftlichen Familie. Ich kann es nur weiterempfehlen.“