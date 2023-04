Scharfe Zunge Alfred Dorfer mit „und ...“ im Konzerthaus Weinviertel

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Der Wiener Alfred Dorfer zählt zu den wichtigsten Satirikern und Autoren im deutschen Sprachraum. Foto: Peter Rigaud, Peter Rigaud

E iner der bekanntesten Kabarettisten und Schauspieler Österreichs gastiert am 14. April im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. In seinem siebenten Soloprogramm „und, …“ zeigt Alfred Dorfer – scharfzüngig wie eh und je – Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen und greift viele Themen des Lebens auf.