Fünf Schaugärten im Bezirk Hollabrunn öffnen ihre Tore

Bei den Schaugartentagen in Niederösterreich öffnen an diesem Wochenende nicht weniger als 92 Schaugärten in allen fünf Regionen In Niederösterreich ihre Gartentore. Mit dabei sind unter anderem der Englische Garten am Heldenberg, die Amethyst-Welt Maissau , der Nationalpark Thayatal und die Angergärten Unterretzbach sowie Susi Pflanzentausch in Grabern.

Die Schaugärten im Bezirk auf einem Blick:

Amethyst-Welt Maissau , 10 bis 18 Uhr, ab 16,50 Euro

, 10 bis 18 Uhr, ab 16,50 Euro Hardegg - Nationalpark Thayatal , 9 bis 18 Uhr, Eintritt frei, Aufpreis für Fütterungen. Im Bauerngarten beim Nationalparkhaus können sich Besucher durch die unterschiedlichen Kräuter riechen. Im Besucherzentrum wartet außerdem die Ausstellung "Natur-Geschichten", wo man mehr über die Tallandschaft in Erfahrung bringen kann. Wildkatzen-Schaufütterung: Samstag und Sonntag um 15.30 Uhr; Wildnis-Schnuppern: Samstag und Sonntag um 14 Uhr; Samstag, 21 bis 23.30 Uhr: Wildkatzen-Nachtwanderung (Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro).

Englischer Garten Heldenberg , 9 bis 18 Uhr

, 9 bis 18 Uhr Angergärten Unterretzbach , frei zugänglich: Der Schaugartenweg ist allein begehbar (Dauer etwa 2,5 Stunden). Entlang der Gärten warten Schautafeln mit Details zu den Gärten, ihren Besitzern und ihrer Geschichte.

Grabern - Susis Pflanzentausch, 8 - 20 Uhr: Garten erkunden auf 550 m², Pflanzen gegen Tausch oder Spende mitzunehmen.

Gartensommer-Wochenende zu gewinnen

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage – bietet ein Gewinnspiel: Wer fünf Stempel im Sammelpass hat, kann diesen an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen der Top-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Außerdem gibt es auch in der heurigen Gartensaison für alle „Natur im Garten“-Schaugärten die Möglichkeit, vor Ort oder online direktes Feedback zu übermitteln, um Lob weiterzugeben oder Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.

