„Elfer für Diversion“ wurde abgelehnt

„Ich saß hinter der Tür, weil ich gerade das Schloss ausgetauscht hab‘. Da kam sie und hat gegen die Tür getreten“, schildert ein Mann aus dem Bezirk einen Zwischenfall mit seiner Noch-Ehefrau (39). Sie sei nämlich wieder in seiner Firma gewesen, obwohl er ihr das untersagt habe. Also habe er die Schlösser ausgetauscht. Nach dem Tritt habe er die Tür zugedrückt und versperrt. Sie sagt, er habe ihren Fuß eingeklemmt, sodass sie Verletzungen erlitt. „Stimmt nicht“, sagte der Angeklagte und bekannte sich nicht schuldig.

„Ich habe gesehen, dass in der Küche Licht brennt“, erinnerte sich die Frau an den Tag im Jänner. Weil ihr Noch-Mann auf ihre Anrufe nicht reagiert hatte, sei sie zu ihm gegangen, um mit ihm zu sprechen. „Ich hab die Türschnalle hinuntergedrückt und meinen Fuß in die Tür gestellt, weil ich hineingehen wollte.“ Doch da sei schon der Gegendruck gekommen, der Fuß sei zwischen Tür und Türstock eingeklemmt gewesen.

„Ich hab‘ noch gesagt, ich will nur wegen der Kinder reden“, berichtete sie mit Tränen in den Augen im Zeugenstand. „Ich hab‘ auch gesagt, er soll aufhören, weil er mir wehtut.“ Resultat: Prellungen, sechs Tage Krankenstand.

„Wir lehnen die Diversion ausdrücklich ab!“

Die Diversion, also eine Geldbuße ohne Verurteilung, die der Richter vorschlug, lehnte der Verteidiger des Mannes vehement ab. „Keine Diversion! Dann beantragen wir ein medizinisches Gutachten!“ Denn der Jurist ist überzeugt: Wäre der Fuß wirklich eingequetscht gewesen, müssten die Verletzungen anderswo sein, als sie die 39-Jährige beschrieben hatte. Dieses Verhalten wunderte den erfahrenen Richter: „Das ist ein Elfer für eine Diversion, die nimmt normalerweise jeder.“

Aufgrund des Verdienstes des Angeklagten müsste er 2.500 Euro plus 100 Euro Pauschalkosten bezahlen, dann werde er nicht verurteilt. „Beim nächsten Mal wird es teurer. Eine Diversion geht dann nicht mehr“, mahnte auch Bezirksanwältin Marion Reinwein. „Wir lehnen die Diversion ausdrücklich ab“, folgte der Verteidiger dem Wunsch seines Mandanten - der übrigens Augenkontakt mit seiner zukünftigen Ex tunlichst vermied. Nun wird also aufs medizinische Gutachten gewartet.

