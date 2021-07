„300 Jahre gehen an einem Familienbetrieb nicht spurlos vorüber“, scherzt Norbert Bauer, der den Betrieb mit seiner Familie in elfter Generation führt. So wird sich der ausgewiesene Weinkenner Scheuba mit dem Winzer durch die Geschichte des Hauses kosten. Zwischen den Weinproben liest er humoristische Texte, in denen er sich mit Wein und Kulinarik befasst.

Im Eintrittspreis von 26 Euro ist die Weinverkostung inkludiert. Die Veranstaltung findet ab 17 Uhr vor dem Keller der Familie Norbert Bauer in der Kellertrift statt. Bei Schlechtwetter wird sie in der historischen Kellerröhre abgehalten. Tickets gibt es über die Website des Winzers: https://www.bauer-wein.com/veranstaltung/florian-scheuba-zu-gast-anlaessliche-300-jahre-weingut-norbert-bauer/