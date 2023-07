Fehlerhaftes „Scotty mobil“ bei Android ließ Retzer Pendler stutzen

2:12 Stunden mit dreimal umsteigen von Retz nach Stockerau – kann das wahr sein? „Die Anzeige des Schienenersatzverkehrs in Scotty mobil ist bei Android aktuell leider fehlerhaft. Das Problem ist schon bekannt und wir arbeiten auf Hochtouren an der Berichtigung“, wusste ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler am Freitag (14.7.), dass das bei gewissen Geräten vorkommt. Die Anzeige war natürlich nicht korrekt.

„Über den Internetbrowser am Handy via fahrplan.oebb.at können die korrekten Informationen abgerufen werden“, betonte Krutzler. Bei einer Abfrage am Sonntag, 16.7., spuckte die Scotty-App dann auch am Android den korrekten Plan des Schienenersatzverkehr-Busses aus. Problem - hoffentlich dauerhaft - gelöst.

Da kann was nicht stimmen. Scotty mobil ist bei Android aktuell leider fehlerhaft, bestätigen die ÖBB. Foto: ScreenshotNÖN

Ein Thema bei den Pendlern war auch die Frage, ob es nicht einen Express-Bus von Retz nach Hollabrunn gibt, der nicht zwischendurch in Orten hält – wie aktuell in Guntersdorf/Hetzmannsdorf bzw. Zellerndorf/Platt. „Wie bei den letzten Sperren in den Jahren 2020 und 2018 gibt es auch heuer Busse von Retz, die zwischen Hollabrunn und Stockerau bzw. in die Gegenrichtung keinen Halt haben. Eine Direktverbindung zwischen Retz und Hollabrunn - sowie in die Gegenrichtung - gab es bei den letzten Schienenersatzverkehr-Plänen, die sich durchaus bewährt haben, auch nicht“, erklärt Krutzler. Die ÖBB-Sprecherin verspricht aber: „Wir evaluieren unsere Ersatzmaßnahmen stetig und nehmen Verbesserungsvorschläge gerne in zukünftige Planungen auf.“

Indes wird an der Modernisierung der Strecke gearbeitet:Der Zellerndorfer Bahnhof wird barrierefrei ausgebaut, andere werden modernisiert. Bei einigen werden die Bahnsteige verlängert, um künftig auch längere Züge einsetzen zu können.