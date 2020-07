Jetzt ist es so weit: Reisende müssen eine siebenwöchige Sperre der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz in Kauf nehmen. Die Züge werden mit Schienenersatzverkehr ersetzt. Das trifft natürlich besonders jene, die täglich zur Arbeit pendeln.

Bis 6. September müssen Pendler auf der Nordwestbahnstrecke zwischen Retz und Stockerau nun mit Verzögerungen von bis zu 35 Minuten Fahrzeit rechnen. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten der ÖBB. Im Zuge dessen werden Gleisanlagen erneuert und umfangreiche Arbeiten an Brücken, Durchlässen und Entwässerungsanlagen durchgeführt.

Während der Arbeiten fallen alle Regionalzüge im Abschnitt von Stockerau bis Retz/Znojmo aus, die S-Bahnen werden im Abschnitt von Sierndorf bis Retz ausfallen. Die Strecke wird in dieser Zeit durch Schienenersatzverkehr abgefahren. Die Sonderfahrpläne werden am Bahnhof ausgehängt.

In diesem Zeitraum werden Güterzüge von der Nordwestbahn über die Pulkautalbahn umgeleitet, aus diesem Grund bitten die betroffenen Gemeinden um besondere Vorsicht bei den nicht technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen der Pulkautalbahn.

Zu beachten ist auch, dass es in den Zeiträumen von jetzt bis 1. August bzw. 14. und 15. August einen eigenen Fahrplan „Schienenersatzverkehr Sierndorf – Hollabrunn – Breitenwaida“ gibt.

Erste Pendlerreaktionen mit Licht und Schatten

An diesen Tagen ist die Ersatzhaltestelle in Breitenwaida in der Bushaltestelle Hollabrunnerstraße zu finden. Außerdem ist die angefahrene Route der Busse etwas anders: Aus Richtung Sierndorf fährt der Schienenersatzverkehr nach Göllersdorf zuerst den Bahnhof Hollabrunn und anschließend Breitenwaida an. In die Fahrtrichtung Sierndorf startet der Ersatzverkehr in Breitenwaida und steuert zunächst den Bahnhof Hollabrunn an, bevor er nach Göllersdorf fährt.

Dadurch ergeben sich während der Sperre der Eisenbahnkreuzung Breitenwaida frühere Abfahrts- und spätere Ankunftszeiten als während der restlichen Schienenersatzzeiten.

Übrigens: Die ersten Reaktionen in der Pendlergruppe auf Facebook bezüglich des Schienenersatzverkehrs reichten von „funktioniert gar nicht“ bis zu „ich bin positiv überrascht“ und „Kompliment an die Organisation des SEV“.