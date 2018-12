Wer nach den Weihnachtsfeiertagen gleich wieder Lust auf ein besonderes Erlebnis hat, der wird in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn gut aufgehoben sein. Am 28. Dezember pflegt der Kellergassenverein altes Brauchtum und lädt zum „Schlankltag“ ein.

An diesem Freitag nach Weihnachten können Besucher ab 15 Uhr in die geheimnisvolle Unterwelt der Kellergasse eintauchen. Zehn Keller im Abschnitt zwischen Zehetplatz und dem Stadtwappen-Brunnen sind geöffnet und bieten interessante Einblicke. Damit wird ein alter Brauch zwischen Weihnachten und Dreikönig aufgegriffen. An den sogenannten Schlankltagen hatten Knechte und Mägde frei, während die Weinbauern in den Kellern zusammenkamen, um den neuen Jahrgang zu verkosten und das alte Jahr gebührend zu verabschieden.

Entlang der oberirdischen Kellergasse kann der Themenweg „Auf den Spuren der Kellerkatze“ übrigens auch in den Wintermonaten begangen werden. Lediglich der Getränkeautomat und das Picknickkorb-Service sind im Jänner und Februar aus Witterungsgründen außer Betrieb.

Folgende Kellerbesitzer machen am 28.12. ab 15 Uhr ihre Kellerröhren zugänglich (in der von Kellergassenobmann Manfred Breindl empfohlenen Reihenfolge):