Beziehungsstrudel und Sichtweisensalat“ heißt das in Tagebuchform geschriebene Buch von Andrea Hrovat. Darin schreibt die Obermallebarnerin (Bezirk Korneuburg) über das Leben und fragt einen „Pfleger“ nach seinen Meinungen zu den geschilderten Situationen. Einen Auszug bekam das Publikum bei der Lesung im Schloss Schönborn (Bezirk Hollabrunn) nun zu hören.

Weil alle Geschichten wirklich passiert sind, entschied sich die Autorin, für die Produktion im Eigenverlag. Sie schreibe über Dinge, die berühren, bewegen, verändern und sehr weh tun, das passe mit den Richtlinien der Verlage nicht zusammen, erzählt sie im Gespräch mit der NÖN. „Ich passe da nicht rein und ich möchte niemandem das Recht geben, in meinem Leben herumzustreichen“, war ihr ziemlich bald klar. Eine Entscheidung, die auch von ihrem Buchdrucker nach einer Leseprobe bestätigt wurde. „Er hat mich angerufen und gesagt, dass ich wirklich nirgends reinpasse, weil ich eine Mischung aus Selbsthilfe und Lebenshilfe bin und mir so viele Gedanken über das Leben mache“, schmunzelt die gebürtige Oberösterreicherin.

Titel für Buch entstand im Gespräch mit Freundin

Über das

Leben nachzudenken, sei etwas, das sie nicht abstellen könne. Dass aus diesen Gedanken ein Buch wird, verdanke sie ihren vier Kindern. Diesen wollte Hrovat nämlich zeigen, dass sich ihre Mutter Gedanken über das Leben gemacht hat.

Genauso wie ihre Geschichten sei auch der unübliche Buchtitel aus dem Leben der Autorin gekommen. „Der Titel war auf einmal da. Als ich mit einer Freundin telefoniert habe, habe ich gemeint, dass mein Leben wie ein Beziehungsstrudel ist. Das Wort ist dann hängen geblieben.“

Während ihrer Lesung im Schloss Schönborn erzählt Hrovat von vielen Zufällen und ironischen Wendungen, die sie zu ihrem Buch geführt haben. Einer der Zufälle stellte sich als musikalische Unterstützung zwischen den Textpassagen zur Verfügung: Josef Teufelhart spielte mit seiner Ziehharmonika auf.

"Ich wollte nichts von diesem Mann und legte ungeniert los!"

Ein weiterer Zufall sei der coronabedingte Stillstand gewesen, der ihr Zeit zum

Schreiben gegeben habe: Mitte April hat Hrovat mit dem Buch begonnen und schon Mitte Juni war es fertig.

Mit viel Witz und Humor las sie von der ersten Begegnung mit ihrem Mann vor: „Ich wollte nichts von diesem Mann und legte ungeniert los!“ Eine Liste mit zehn Bedingungen für ihre nächste Beziehung und eine anschließende Ehe sollten folgen. „Ich konnte mir ja nie vorstellen in Niederösterreich in einem Haus am Waldrand, zu wohnen.“ Genau das tut sie jetzt aber in Obermallebarn.

Sie habe auch nie erwartet, ein Buch zu schreiben. In der Schule habe sie sich sogar statt Kochen und Maschinschreiben für Latein und Französisch entschieden und deswegen nun „70.000 Wörter mit zwei Fingern getippt“.

Anekdoten, Witz, Reflexionen und Gespräche

Egal in welchen Zusammenhang, sie lebt ihre leben nach dem Motto: „Mein Leben

ist keine Generalprobe – es soll ein Meisterstück sein.“ Was man sich von dem Buch erwarten kann? Persönliche Anekdoten mit viel Witz, viele Reflexionen zu Gesprächen mit anderen und Überlegungen zu scheinbar banalen Wörtern wie "nein" oder "muss".

Nach der Lesung freute sich Hrovat über die vielen Gespräche mit ihren Gästen und nahm sich auch

für persönliche Widmungen genügend Zeit.

Die nächste Lesung findet am 15. September im Grunerhof in Leobendorf, mit musikalischer Begleitung von

Pianist Harald Hauser, 19 Uhr statt.