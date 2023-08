Schloss Schrattenthal „Motetten bei Kerzenlicht“ entführten in eine alte Epoche

Das Ensemble (v.l.): Manuel Schuen, Verena Hofer-Nill, Martina Hübner, Juan Sebastian Acosta und Robert Pobitschka. Foto: Wolfgang Hanousek

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as solistisch besetzte Ensemble „Vox Archangeli“ bot am 12. August mit seinem Kerzenlicht-Konzert in der Schlosskirche Schrattenthal einen besonderen musikalischen Kulturgenuss.