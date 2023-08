Pulkautaler Wilfried Bauer empfiehlt Jungwinzer-Wettbewerb

Die Einreichphase für die 14. Schlossquadrat-Trophy läuft bis 25. August 2023. „Gesucht werden Qualitätsweine aus Österreich von jungen Winzern, die mit ihren Philosophien und vinophilen Innovationen überzeugen. Wer das stimmigste Gesamtpaket mitbringt, entscheiden wie jedes Jahr unser Publikum und unsere hochkarätig besetzte Fachjury“, sagt Jürgen Geyer vom Wiener Schlossquadrat, der mit seinem Team bereits mitten in den Vorbereitungen für die nächste Trophy steckt.

2022 gewann Jungwinzer Wilfried Bauer vom Weingut Norbert Bauer in Jetzelsdorf den prestigeträchtigen Wettbewerb und holte die Schlossquadrat-Trophy erstmals ins Pulkautal.

Zahlreiche Gewinner bestätigen die große Wirkung in der Öffentlichkeit: „Die mediale Aufmerksamkeit, die ich als Jungwinzerin durch die Teilnahme an der Schlossquadrat-Trophy genossen habe, war eine gute Chance, der breiten Öffentlichkeit unseren Betrieb und unsere Weine vorzustellen. Bis heute werde ich von Kunden auf meinen Sieg angesprochen“, erzählt Kerstin Schwertführer aus Sooß, die 2019 die Glastrophäe gewonnen hat. Auch Wilfried Bauer sieht in der Teilnahme am Nachwuchswettbewerb nur Vorteile: „Ich lege allen österreichischen Jungwinzern eine Teilnahme bei der Schlossquadrat-Trophy ans Herz. Du profitierst sehr davon – zuerst als Finalist und natürlich noch mehr als Sieger.“

Bereits 2016 holte Nadine Schüller aus Pillersdorf den Sieg in den Bezirk Hollabrunn. Amtierender Champion ist Robert Wimmer aus Fels am Wagram.

Bis 35 ist man Jungwinzer ...

Alle Winzer aus Österreich, die bei der Anmeldung maximal 35 Jahre alt sind, Verantwortung bei der Vinifizierung im Betrieb übernehmen sowie deren Weingut im SALON Österreich Wein repräsentiert ist, können teilnehmen.

www.schlossquadrat-trophy.at