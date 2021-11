Schlüsselübergabe am Mühlenring: Schon fast alle Wohnungen vergeben

„Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier ein Projekt umsetzen“, sagte Christian Rädler von der Wohnbaugesellschaft WET, als die neuen Wohnungen am Mühlenring 49 offiziell übergeben wurden. Mit der Bezirkshauptstadt ist der Wohnbauträger eng verbunden, weil hier „intensive Bautätigkeit“ stattfinde. 33 der insgesamt 36 Wohnungen an diesem Standort sind bereits vergeben.

Hannah Macho und Nicola Mahr durften stellvertretend für die restlichen Mieter bei der Schlüsselübergabe dabei sein. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hatte sich der Bauträger entschieden, die Feier in kleinem Rahmen abzuhalten. Dennoch war es ein „schöner und freudiger Tag“, wie Rädler betonte. Nach der mühevollen Arbeit sei er froh, die Wohnungen zu leistbaren Preisen an die Mieter zu übergeben. Dies sei nur dank der Wohnbauförderung des Landes NÖ möglich, denn: „Das Bauen ist teurer geworden.“

Eintritt frei! Anzeige Job & Bildungsmesse lädt 2022 nach Hollabrunn

Leistbarer Wohnbau mitten in der Stadt

Es sei ihm wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, „an diesem wunderbaren Standort, mitten in der Stadt“, betonte Bürgermeister Alfred Babinsky. Mit der WET verbinde die Gemeinde eine jahrzehntelange Partnerschaft. Was dem Stadtchef besonders gefällt? „Dass überwiegend regionale Firmen beschäftigt werden.“ So plante das Hollabrunner Architektenbüro von Ernst Mauer das Gebäude. „Er ist für gute Architektur bekannt, aber auch für leistbare Architektur“, betonte Rädler. Schüller Bau ist ein weiterer verlässlicher Partner aus der Region.

Fürs offizielle Foto ging es von der Tiefgarage in den Garten einer Wohnung. Dort gab Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger persönlich Tipps, wie er den Garten anlegen würde und verriet, dass er seine Liebe zum Garteln wohl von seinem Vater geerbt hat.

Landesrat schenkte der Anlage ein Nützlingshotel

Ihm gefiel, was er in Hollabrunn sah. „Wir bemühen uns, leistbares Wohnen im unmittelbaren Umfeld von Wien zu sichern“, betonte er. Er lobte die WET ebenfalls als verlässlichen Partner, „der nach besten Standards, nämlich nachhaltig, ökologisch und zu leistbaren Preisen, baut“. Außerdem brachte Eichtinger ein Nützlingshotel von „Natur im Garten“ für die Anlage mit und verwies darauf, dass Experten dieser Initiative den Mietern bei Fragen rund um das Anlegen des Gartens gerne zur Seite stehen.

„Als bürgerlicher Bauträger ist uns ein katholischer und christlicher Beitrag wichtig“, begrüßte Rädler Pfarrer Eduard Schipfer in der Runde. Dieser erteilte dem Gebäude und dem Menschen, die darin leben werden, den Segen und wünschte Stabilität und Schutz, ehe es zum gemütlichen Teil der symbolischen Schlüsselübergabe ging.