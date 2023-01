Schluss nach 13 Jahren: Terrassenheuriger schließt

Werbung

„Ab sofort leider geschlossen! Wir danken unseren Kunden für die langjährige Treue und alles Gute für euch, eure Gabi“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Gabi Hartl, Wirtin des Hollabrunner Terrassenheurigen am Dienstag (3. Jänner) via Facebook von ihren Gästen. Schnell gab’s viele traurige Kommentare, warum denn der beliebte Heurige schließen muss.

„Ich habe schon geglaubt, dass ich noch länger durchhalte, aber es geht leider nicht mehr“, sagt Hartl im Gespräch mit der NÖN. „Es werden sicher noch einige folgen“, ist sie überzeugt, dass leider noch viele Unternehmer das Handtuch werfen werden. Seit der Corona-Pandemie kommen deutlich weniger Gäste, der Heurige wirft nicht mehr genug Gewinn ab. „Es hat zum Schluss einfach keinen Spaß mehr gemacht“, berichtet Hartl. Damit meint sie keineswegs den Umgang mit ihren Gästen, sondern das Drumherum. „Wir hatten weniger Gäste, aber mehr Zahlungen“, machten sich die Teuerungen bemerkbar.

Suche nach Personal war erfolglos ...

Eine weitere Herausforderung war es, Personal zu finden. „Ich hab auf Facebook ausgeschrieben, dass wir jemanden suchen. Das Posting haben 3.000 Leute gesehen, aber niemand hat sich gemeldet.“ Eine Suche übers AMS habe ebenfalls nichts gebracht. „Es will niemand mehr am Wochenende arbeiten“, sagt die nunmehr ehemalige Heurigenwirtin und fragt sich, wo das hinführen wird.

Für sie selbst sei es aber keine Option, nicht zu arbeiten: Am Montag (2. Jänner) fiel der Entschluss, den Heurigen am Mitterweg zu schließen, seitdem hatte sie bereits einige Vorstellungsgespräche, bisher alle in der Gastrobranche. Hartl ist die Entscheidung, ihr Heurigenlokal, das zur Landwirtschaftlichen Fachschule gehört, zu schließen, schwergefallen. „Wir waren jetzt im 14. Jahr“, kann sie auf viele schöne Ereignisse zurückblicken.

