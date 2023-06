Fleischige Schmankerl von Rind und Wild in Ziersdorf

Der Schmankerlmarkt am Ziersdorfer Marktplatz bietet jetzt auch für Fleischtiger etwas Exklusives: Werner und Herta Mattes aus Großstelzendorf waren vor Ort und boten Bio-Fleisch und Wurstwaren aus eigener Erzeugung an. „Unsere Rinder laufen im Freien herum“, erzählte Werner Mattes beim Markt, „und das seit viereinhalb Jahren.“

Rinder sind aber nicht die einzigen Tiere, die sich auf großräumigen Weiden in Großstelzendorf wohlfühlen, wie Mattes erzählt: „Unsere Schweinderl und Hirsche dürfen sowieso schon länger draußen herumwuseln.“ Der Ziersdorfer Bürgermeister Hermann Fischer und Marktorganisator Gottfried Fischer nützten die kulinarische Gelegenheit, um die Schmankerl zu verkosten. Der Gemeindechef biss genussvoll in eine Leberkässemmel hinein. Johann Wagner bot dazu seinen alkoholfreien Verjus als erfrischenden, wohlschmeckenden Durstlöscher an.