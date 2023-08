Ein Schmidataler Tänzchen für einen Ruppersthaler Spatenstich

Die Volkstanzgruppe Schmidatal-Wagramland war zu Maria Himmelfahrt zum Spatenstich zur Erweiterung des Pleyel-Kulturzentrums auf der Pleyel-Wiese in Ruppersthal eingeladen. Dieser Zubau soll nicht nur mehr Platz für Besucher bieten, sondern auch die Aufführung von Pleyels sinfonischen Werken ermöglichen. Mit den zusätzlichen Einnahmen soll der langfristige Betrieb des Kulturzentrums gewährleistet werden, wie Adolf Ehrentraud, Präsident der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG), erläuterte.

Mit Pfarrer Marius Zediu und der Ruppersthaler Blasmusik unter der Leitung von Gerald Zottl wurde das Hochamt „Hier liegt vor deiner Majestät“ von Michael Haydn zelebriert. Ehrentraud und IPG-Ehrenmitglied Peter Faller, deutscher Architekt, Autor und emeritierter Universitätsprofessor, BH-Stellvertreterin Renate Giller-Schilk und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann sprachen zu den Gästen, ehe der Spatenstich durchgeführt wurde und Pfarrer Zediu das Grundstück segnete.

Kaufmann wies auf die große Bedeutung von Pleyel in Paris hin, wo der Komponist und Klavierfabrikant lebte, werkte und begraben ist: „An Pleyel kommt man in Paris nicht vorbei. Nur in Niederösterreich und seinem Geburtsort Ruppersthal wäre der Name Pleyel fast in Vergessenheit geraten, wenn nicht die IPG für das Gegenteil gesorgt hätte.“

Es folgte noch ein unterhaltsames Programm, zu dem die Volkstanzgruppe Schmidatal-Wagramland und die Wiener Weichbradler beitrugen. Am Parkplatz gab es eine Oldtimer-Ausstellung („Das Pleyel-Piqeu_Mique“) von Georg Watzek zu bestaunen.