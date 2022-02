Müll sparen: Zwei Vizebürgermeister wickeln mit Mehrwegwindeln

Ein Baby produziert in einer Wickelperiode etwa 1.000 Kilo Abfall. Doch mehr als vier Prozent der Neugeborenen im Bezirk werden mit Mehrwegwindeln gewickelt. Zwei Vizebürgermeister im Schmidatal machen es mit ihren Familien vor.

„Sogar bei einem Fünfpersonenhaushalt ist das möglich“, freut sich Angelika Büchler vom Abfallverband Hollabrunn über diese Entscheidung. Im Sinne der Abfallvermeidung und des Umweltschutzes wird die Verwendung von Mehrwegwindeln vom Abfallverband, dem Verein Wiwa und manchen Gemeinden finanziell unterstützt, was eine Gesamtförderung von 224 Euro für vorgegebene Windelmarken ergibt.

„Bei unserer ersten Tochter haben wir anfangs mit normalen Wegwerfwindeln gewickelt. Nach kurzer Zeit haben wir aber gemerkt, wie viel Müll sich dadurch ansammelt und wir suchten nach einer Alternative“, schildert Sitzendorfs Vizebürgermeister Florian Hinteregger. „Als unser Kind zwei Monate alt war, sind wir auf Stoffwindeln umgestiegen. Diese verwenden wir nun teilweise auch noch bei unserem dritten Kind.“

In der Praxis einfacher, als man denkt

Familie Schröter ist umgestiegen, als David sieben Monate alt war. „Wenn ich gewusst hätte, wie einfach es ist, hätten wir von Anfang an Mehrwegwindeln verwendet“, sagt Ziersdorfs Vizebürgermeister Stefan Schröter. Man habe zunächst womöglich Vorbehalte, da in der Werbung suggeriert wird, dass klassische Wegwerfwindeln premium und einfach sind. Aber, so Schröter: „Man muss nicht mehr ständig Windeln besorgen, spart immens viel Müll und es funktioniert in der Praxis wirklich super.“

Das Waschen an sich sei nicht aufwendig, sagt Hinteregger: „Man benötigt dazu nur ein eigenes Waschmittel, welches weder Enzyme noch Bleiche enthalten darf, weil sonst die Windeln undicht werden würden. Da jedoch die Waschmaschine auf 60 Grad und mit dem längsten Programm inklusive Vorwäsche laufen muss, dauert der Waschvorgang sehr lange und man muss bei der vermehrten Wäsche bei mehreren Kindern gut planen.“

Jungpapa Schröter erzählt: „Nachdem unser Sohn ein extremes Spuckbaby ist und somit ohnehin große Mengen an 60-Grad-Wäsche anfallen, fallen die paar Windeln nicht besonders ins Gewicht bei uns. Wir waschen jeden Morgen, da wir so die Energie der Photovoltaik-Anlage nutzen können.“

