Pflegeplatz für Vater gefunden

„Gerade noch rechtzeitig wurde geholfen, vergangenen Freitag bekam mein Vater einen Platz zur Überbrückungspflege“, erzählt jene Schmidatalerin, die sich in der Vorwoche verzweifelt an die NÖN gewandt hatte, weil sie für ihren 89-jährigen Vater, der an Corona erkrankt war, keine Unterstützung in der Pflege gefunden hat.

Spießrutenlauf Pflegenot im Schmidatal und keine Lösung

Nachdem die NÖN das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und jenes von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister – sie ist für Pflege zuständig – kontaktierte, konnte der pflegenden Tochter eine optimale, vorübergehende Lösung angeboten werden: Er ist seit der Vorwoche im Hollabrunner Pflegeheim untergebracht. Dies war auch durch die bemühte Hilfe der Hollabrunner Bezirkshauptmannschaft und des Pflege- und Betreuungszentrums selbst möglich.

Die 59-jährige Tochter ist erleichtert und dankbar: „Die Sorge um den nächsten Angehörigen steigt mit jeder Stunde, man selber wird immer schwächer“, schildert sie die „sehr herausfordernden zehn Tage und Nächte“. Sie konnte ihren sehr kranken Vater nur noch kurze Zeit alleine lassen, er schlief viel, war sehr schwach und kurzatmig. „Nun gibt es eine Chance, dass mein Vater mit professioneller Unterstützung wieder eigenständiger werden kann.“

Strohfeuer ist keine Lösung

