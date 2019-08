Mit dem zunehmenden Schilfbewuchs in der Schmida steigt die Angst vor Hochwasser bei den Bürgern. Der Gartenbach in Großmeiseldorf ist durch die Enten schilffrei.

Renaturierung: Zu viel Schilf in Schmida .

Die Schmida zwischen Sitzendorf und Gettsdorf wird regelrecht vom Schilf aufgefressen. An manchen Stellen ist dieses schon zwei Meter hoch und man sieht kein Wasser mehr. Anrainer in der Gemeinde fürchten, dass die Schmida bei starken Regenfällen aufgrund des Bewuchses übergehen könnte. Dem Sitzendorfer Bürgermeister Martin Reiter drohte ein Bürger sogar schon an, bald selbst tätig zu werden.

Situation in Gemeinde ist sehr angespannt

„Wenn jetzt nicht bald was geschieht, dann mach‘ ich was“, artikulierte ein Bürger seine Angst vor Hochwasser. Reiter meint zu der angespannten Situation: „Zwischen Frauendorf und Gettsdorf ist das Gefälle äußerst gering, sodass das Wasser nur wenig fließen kann.“ Wahrscheinlich sei im Zuge der Regulierung der Schmida in den 60er-Jahren, als das Bachbett tiefer gesetzt wurde, zu wenig Gefälle errichtet worden.

„Das Schilf wird jedes Jahr mehr. Dieses Problem bekommen wir auch aufgrund der Klimaerwärmung nicht mehr alleine in den Griff“: Ziersdorfs Vizebürgermeister Hermann Fischer ist sich ebenfalls im Klaren, dass die Gewährung der Fließfähigkeit der Bäche zu vermehrten Kosten führt. Daher hofft er, dass die Schmidatal-Gemeinden entsprechende Hilfe von den Landesabteilungen bekommen.

Naturfotograf Josef Stefan hingegen findet den Bewuchs an der Schmida wichtig, denn im Schilf brüten jedes Jahr viele Vogelarten, wie der Teichrohr-, der Schilfrohr- und der Drosselrohrsänger. Stefan geht noch einen Schritt weiter und meint: „Das Schilf beschattet das Wasser und reinigt es zusätzlich an heißen Tagen.“ Das Wasser bleibe auch bei Hitze kühl und frisch. Der Sauerstoffgehalt in der Schmida steige. Das schätzen die Fische und die wiederum stehen auf der Speisekarte von Vögeln wie dem Reiher und dem seltenen Eisvogel.

Dass die Bäche in der Gemeinde Ziersdorf noch mit natürlichem Bewuchs ausgestattet sind, hat man Josef Stefan und Vizebürgermeister Fischer zu verdanken. Die Bachböschungen werden naturnah bewirtschaftet, da nur in Teilabschnitten das Schilf gemäht wird. Die naturgetreuen Bereiche bieten Bienen und vielen anderen Insekten einen optimalen Lebensraum. „Die dürren Bäume entfernen die Gemeindearbeiter regelmäßig“, sagt Fischer. Das sei unbedingt notwendig, da sonst Verklausungen im Bereich der Brücken schon bei normalem Niederschlag auftreten. Dabei verstopft das Treibgut im Bach die Brücken und sie können bei Unwettern weggerissen werden.

Laufenten fressen die Schilfwurzeln

In Großmeiseldorf steht Vizebürgermeister Fischer im klaren Wasser des Gartenbachs. Schilf gibt es hier keines. Verantwortlich dafür sind die Laufenten. Im Winter und im Herbst gibt es für sie am Bach nicht viel zu fressen. Daher graben die Enten die Schilfwurzeln aus und fressen sie. Entenvater Fischer erklärt: „Die Enten sind ständig in Bewegung. Sie wühlen den ganzen Tag im Bachbett herum. Dadurch bleibt das Wasser im Gartenbach sauber.“ Die Feinteile des Schlamms werden durch das „Dauerwatscheln“ der circa 40 Tiere abgeschwemmt und der Kies bleibt über.